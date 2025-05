Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"03e12014-97e6-415a-80eb-957c0451ced7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Renault 4 Savane 4×4 Concept nem riad vissza egy kis terepjárástól.","shortLead":"A Renault 4 Savane 4×4 Concept nem riad vissza egy kis terepjárástól.","id":"20250519_meno-terepes-hangulatban-tamad-a-legujabb-retro-renault-4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03e12014-97e6-415a-80eb-957c0451ced7.jpg","index":0,"item":"4061d301-e84c-47f4-b843-309096a43ec2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_meno-terepes-hangulatban-tamad-a-legujabb-retro-renault-4","timestamp":"2025. május. 19. 07:59","title":"Menő terepes hangulatban támad a legújabb retró Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás áll. Cikkünkben azt mutatjuk be, milyen hatással van egy idősödő, de még ereje teljében lévő férfi mindennapjaira ez a kellemetlen, de megfelelő odafigyeléssel könnyen karban tartható probléma.","shortLead":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú...","id":"20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53.jpg","index":0,"item":"276a83e0-fe65-4180-a257-77252347e64a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","timestamp":"2025. május. 20. 19:30","title":"Időskori prosztataprobléma: muszáj ezzel együtt élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c99f67c8-2278-4c24-b15a-79d2deb3b13f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Népszava számítása szerint majdnem 30 forinttal volt drágább az orosz gáz magyarországi átlagára, mint az uniós átlagár.","shortLead":"A Népszava számítása szerint majdnem 30 forinttal volt drágább az orosz gáz magyarországi átlagára, mint az uniós...","id":"20250519_orosz-gaz-marciusi-ara-Nepszava","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c99f67c8-2278-4c24-b15a-79d2deb3b13f.jpg","index":0,"item":"4221bcaf-fb61-4555-9320-fa6123b98d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_orosz-gaz-marciusi-ara-Nepszava","timestamp":"2025. május. 19. 08:02","title":"Hét uniós országnak is olcsóbban adta Oroszország a gázt márciusban, mint nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fcf17a7-5d6f-4c50-b057-5b184b180463","c_author":"Tiszai Balázs","category":"kkv","description":"A kínai akkumulátorgyártó óriás várhatóan az év legnagyobb részvénykibocsátását hajtja végre, amikor belép a hongkongi tőzsdére. A remélt beáramló tőke nagy része Debrecenbe menne. A gyárhoz a kormány is bőkezű támogatást ígért, A cellagyártás tesztüzeme még ősszel beindul, több száz Fülöp-szigeteki vendégmunkás segítségével.","shortLead":"A kínai akkumulátorgyártó óriás várhatóan az év legnagyobb részvénykibocsátását hajtja végre, amikor belép a hongkongi...","id":"20250519_CATL-Hongkong-tozsde-reszvenykibocsatas-IPO-Debrecen-akkumulatorgyar-ezermilliard-forint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fcf17a7-5d6f-4c50-b057-5b184b180463.jpg","index":0,"item":"a159ff4f-45dc-407e-bf6c-b126ab03a06c","keywords":null,"link":"/kkv/20250519_CATL-Hongkong-tozsde-reszvenykibocsatas-IPO-Debrecen-akkumulatorgyar-ezermilliard-forint-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 10:16","title":"1,3-1,5 ezer milliárd forintot akar a CATL, hogy továbbépítse a debreceni akkugyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1399f639-798a-43b2-99bb-14ea79bee36f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"12 helyszínt vizsgált Kijev, ahol új atomreaktorokat lehetne építeni – ezek egyike a világ egyik legismertebb ukrán régiója, Csernobil, amelynek egyes területein mai napig magas a sugárzás.","shortLead":"12 helyszínt vizsgált Kijev, ahol új atomreaktorokat lehetne építeni – ezek egyike a világ egyik legismertebb ukrán...","id":"20250520_csernobil-zona-ukrajna-kismeretu-atomreaktorok-smr-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1399f639-798a-43b2-99bb-14ea79bee36f.jpg","index":0,"item":"0e662114-6c6b-4a09-b7ed-dac71e46c53b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_csernobil-zona-ukrajna-kismeretu-atomreaktorok-smr-telepitese","timestamp":"2025. május. 20. 15:45","title":"Csernobilban építhet új atomreaktorokat Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három kormány konkrét válaszlépéseket is kilátásba helyezett, amennyiben Izrael nem állítja le az új katonai offenzívát és nem oldja fel a humanitárius segélyszállítmányok bejuttatásának korlátozásait. ","shortLead":"A három kormány konkrét válaszlépéseket is kilátásba helyezett, amennyiben Izrael nem állítja le az új katonai...","id":"20250519_kozlemeny-britek-franciak-kanada-izrael-gaza-hadmuveletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490.jpg","index":0,"item":"13a533d5-9e9e-4d5f-bb10-bb330b9ea89f","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_kozlemeny-britek-franciak-kanada-izrael-gaza-hadmuveletek","timestamp":"2025. május. 19. 20:31","title":"Közös közleményben ítélte el a brit, a francia és a kanadai kormány Izrael újabb gázai hadműveleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b460ca43-34e9-43f9-906a-a2fcdd8c4408","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy olyan baktériumra találtak rá, ami a növényekhez hasonló módon fogyasztja a szén-dioxidot. Ez a jövőben a klímaváltozás elleni harcot is segítheti.","shortLead":"Amerikai kutatók egy olyan baktériumra találtak rá, ami a növényekhez hasonló módon fogyasztja a szén-dioxidot...","id":"20250519_bakterium-szen-dioxid-elnyelese-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b460ca43-34e9-43f9-906a-a2fcdd8c4408.jpg","index":0,"item":"68910a31-7349-427c-bdb7-ab4fa6f740db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_bakterium-szen-dioxid-elnyelese-klimavaltozas","timestamp":"2025. május. 19. 14:03","title":"Találtak egy baktériumot, ami csak úgy falja a szén-dioxidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter viszont a kormánypártra valóban veszélyes húzással csapta le a magas labdát – írta elemzésében Török Gábor, aki szerint a Harcosok Klubja azt mutatja, hogy valódi tartalmi és személyi változást nem tervez a Fidesz, csak technológiai-módszertani módosításokat hajt végre.","shortLead":"Magyar Péter viszont a kormánypártra valóban veszélyes húzással csapta le a magas labdát – írta elemzésében Török...","id":"20250519_Torok-Gabor-szerint-Magyar-Peter-menete-azert-veszelyes-Orbanekra-mert-fideszes-akcio-is-lehetne-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669.jpg","index":0,"item":"5b023fa0-c81e-4788-975b-8fe9624c8352","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Torok-Gabor-szerint-Magyar-Peter-menete-azert-veszelyes-Orbanekra-mert-fideszes-akcio-is-lehetne-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 11:10","title":"Török Gábor: Óriási hibát vétett Orbán a tihanyi beszéddel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]