Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"623f3e5a-b65c-44b5-9fbf-b57e007a2adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schiffer titkolja, hogy miről beszélgettek.","shortLead":"Schiffer titkolja, hogy miről beszélgettek.","id":"20250521_Novak-Katalint-Schiffer-Andrassal-egyutt-fotoztak-le-kedd-este-a-Kossuth-teren-egy-kavezo-teraszan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/623f3e5a-b65c-44b5-9fbf-b57e007a2adc.jpg","index":0,"item":"4cff3a32-20a2-42d9-a264-baca4cb192b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Novak-Katalint-Schiffer-Andrassal-egyutt-fotoztak-le-kedd-este-a-Kossuth-teren-egy-kavezo-teraszan","timestamp":"2025. május. 21. 08:16","title":"Novák Katalint Schiffer Andrással együtt fotózták le kedd este egy Kossuth téri kávézó teraszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f70daa-39d3-4c7f-9fa6-d33f6d1f38f5","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 2000 milliárd forinttal nőtt a 100 leggazdagabb magyar vagyona, a leggyorsabban azok gyarapodtak, akik a legközelebbi kapcsolatban vannak a hatalommal: Mészáros Lőrinc másfélszeresére, Tiborcz István és Jászai Gellért közel kétszeresére növelte vagyonát.","shortLead":"Egy év alatt 2000 milliárd forinttal nőtt a 100 leggazdagabb magyar vagyona, a leggyorsabban azok gyarapodtak, akik...","id":"20250522_100-leggazdagabb-magyar-meszaros-lorinc-csanyi-sandor-tiborcz-istvan-jaszai-gellert-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28f70daa-39d3-4c7f-9fa6-d33f6d1f38f5.jpg","index":0,"item":"0c4d877b-e097-48cb-b68f-f673d622a898","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_100-leggazdagabb-magyar-meszaros-lorinc-csanyi-sandor-tiborcz-istvan-jaszai-gellert-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 06:00","title":"Itt az új gazdaglista: Tiborcz és Jászai duplázott, Mészáros csak a tavaly óta szerzett vagyonával a hatodik leggazdagabb lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a15f1fd-8941-45c1-bd5f-032d32689214","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Rekordot döntenek az esetszámok, ezért oltani kezdik a legveszélyeztetettebbeket.","shortLead":"Rekordot döntenek az esetszámok, ezért oltani kezdik a legveszélyeztetettebbeket.","id":"20250521_gonorrhea-vakcina-oltas-anglia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a15f1fd-8941-45c1-bd5f-032d32689214.jpg","index":0,"item":"d434b21f-e8c9-4d03-8a9b-7dabb985bdf0","keywords":null,"link":"/elet/20250521_gonorrhea-vakcina-oltas-anglia","timestamp":"2025. május. 21. 14:59","title":"Csecsemőknek kifejlesztett vakcinával harcolnak a kankó ellen Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfe691e-e455-456e-9be5-26aa68be0a22","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz és a kormány szerint a közélet átláthatóságát javítja, bírálói viszont úgy látják, több ponton jogsértő, megfélemlítő és üldöző-jellegű a törvényjavaslat, amely Orbán Viktornak lehetőséget ad arra, amiről korábban azt ígérte, hogy nem tenné: „Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk.” Olvassa vissza a parlamenti vitát, ahol ellenzéki össztűz zúdult a javaslatra, amit a Fidesz viszont igyekezett megvédeni.","shortLead":"A Fidesz és a kormány szerint a közélet átláthatóságát javítja, bírálói viszont úgy látják, több ponton jogsértő...","id":"20250520_A-lex-poloskarol-vitaznak-a-Parlamentben-atlathatosag-vagy-putyini-modell-elo-kozvetites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebfe691e-e455-456e-9be5-26aa68be0a22.jpg","index":0,"item":"86073a73-7ddb-47e4-838b-f795499abbc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_A-lex-poloskarol-vitaznak-a-Parlamentben-atlathatosag-vagy-putyini-modell-elo-kozvetites-ebx","timestamp":"2025. május. 20. 17:26","title":"Kocsis Máté szerint nem zárják be a szolgasajtót, de nem lehet majd külföldi spekuláns megbízásából hatalomra törni – az üldözési törvényről vitáztak a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A közel egy éves ukrán betörés lezárását ünnepelte az orosz elnök egy vizittel. Győzelmi narratíván és a visszatelepítés alatt álló helyi menekültek megnyugtatásán volt a hangsúly.","shortLead":"A közel egy éves ukrán betörés lezárását ünnepelte az orosz elnök egy vizittel. Győzelmi narratíván és...","id":"20250521_Putyin-Kurszkba-latogatott-az-ukranok-kiuzese-alkalmabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"7284661f-e8c3-4449-bca2-bb8ab2ed8b16","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Putyin-Kurszkba-latogatott-az-ukranok-kiuzese-alkalmabol","timestamp":"2025. május. 21. 12:00","title":"Putyin az ukrán invázió óta először látogatott Kurszkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","shortLead":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","id":"20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6.jpg","index":0,"item":"9330d60e-9302-424e-8727-c96c84e31a99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","timestamp":"2025. május. 21. 10:44","title":"A fogyasztóvédelem átfogó ellenőrzést indított a légitársaságoknál, a legtöbb panasz járatkésésre vonatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0045f284-d65e-4a1b-8da3-6b671d252e43","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Már három éve is a világ legfejlettebb rendőrségi SUV-jaként jellemezték dubaji rendfenntartók Ghiath járőrautóját. Azóta csak bővítettek az elérhető lehetőségeken, a legérdekesebb modell, a Smart Patrol tudásának kihasználásához speciális képzés szükséges még a legtapasztaltabb rendőröknek is.","shortLead":"Már három éve is a világ legfejlettebb rendőrségi SUV-jaként jellemezték dubaji rendfenntartók Ghiath járőrautóját...","id":"20250522_w-motors-ghiath-smart-patrol-suv-dubaji-rendorauto-mesterseges-intelligencia-gitex-europe-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0045f284-d65e-4a1b-8da3-6b671d252e43.jpg","index":0,"item":"00cf0dbc-eb06-42f3-b30b-45f1b0213267","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_w-motors-ghiath-smart-patrol-suv-dubaji-rendorauto-mesterseges-intelligencia-gitex-europe-2025","timestamp":"2025. május. 22. 15:34","title":"Lesznek, akiknek ijesztő lesz, hogy mit tud az új rendőrautó – és van, ahol már járja is az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e3fb81-4da3-4253-9ef2-87e5954950d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus minden ezzel ellentétes állítást tagadott. Azt is cáfolta, hogy Facebook-csoportokban szerveznék a formációt. Egy korábban ehhez kötött tízezer fős csoport nemrég tűnt el a Facebookról.","shortLead":"A politikus minden ezzel ellentétes állítást tagadott. Azt is cáfolta, hogy Facebook-csoportokban szerveznék...","id":"20250521_Menczer-A-Harcosok-Klubjat-nem-penz-hanem-hazaszeretet-hajtja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05e3fb81-4da3-4253-9ef2-87e5954950d6.jpg","index":0,"item":"237ee48c-8a17-4371-b1f7-723308e864c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Menczer-A-Harcosok-Klubjat-nem-penz-hanem-hazaszeretet-hajtja","timestamp":"2025. május. 21. 12:42","title":"Menczer: A Harcosok Klubját nem pénz, hanem hazaszeretet hajtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]