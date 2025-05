Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ebbe166-5396-4de4-87d0-93d7faf0dfc0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, szuperdrága előfizetési csomaggal rukkolt elő a Google, benne a cég szolgáltatásainak színe-javával. Kérdés azonban, hogy lakossági szinten kinek lesz szüksége erre, pláne ennyiért.","shortLead":"Új, szuperdrága előfizetési csomaggal rukkolt elő a Google, benne a cég szolgáltatásainak színe-javával. Kérdés...","id":"20250521_google-ai-ultra-elofizetes-mesterseges-intelligencia-csomag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ebbe166-5396-4de4-87d0-93d7faf0dfc0.jpg","index":0,"item":"e03e64fc-38a0-4d5e-94dd-4bb9e0d5b7b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_google-ai-ultra-elofizetes-mesterseges-intelligencia-csomag","timestamp":"2025. május. 21. 10:03","title":"Havi 90 000 forintba kerül a Google új előfizetési csomagja – de mégis mit ad a cég egy kisebb vagyonért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b7d4c8-28cf-4cf3-9fec-a18bb313ae9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szervezet a terepjáróját újítaná fel, most támogatói adományokat várnak.","shortLead":"A szervezet a terepjáróját újítaná fel, most támogatói adományokat várnak.","id":"20250521_pest-varmegyei-kutato-mento-szolgalat-palyazat-elutasitas-miniszterelnokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03b7d4c8-28cf-4cf3-9fec-a18bb313ae9c.jpg","index":0,"item":"bc85d446-5012-47e9-a752-2ed53e49f532","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_pest-varmegyei-kutato-mento-szolgalat-palyazat-elutasitas-miniszterelnokseg","timestamp":"2025. május. 21. 17:12","title":"Forráshiányra hivatkozva nem adott pénzt a kormány egy Pest megyei mentőszolgálatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba2ccfa-61e8-46cb-a491-be841d2a46ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden idők legjelentősebb hazai jövedéki bűncselekményét derítették fel. A nagypályás elkövetők éppen székesfehérvári gyárukat költöztették volna, amikor az ország 41 helyszínén egyszerre rajtuk ütött a hatóság.","shortLead":"Minden idők legjelentősebb hazai jövedéki bűncselekményét derítették fel. A nagypályás elkövetők éppen székesfehérvári...","id":"20250521_Forgo-rendszamokkal-haditechnikai-eszkozokkel-gyartosorral-felszerelt-cigarettahamisito-bandara-csapott-le-a-NAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cba2ccfa-61e8-46cb-a491-be841d2a46ea.jpg","index":0,"item":"90b92a47-2089-40eb-b2bb-d961f6a5f30c","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_Forgo-rendszamokkal-haditechnikai-eszkozokkel-gyartosorral-felszerelt-cigarettahamisito-bandara-csapott-le-a-NAV","timestamp":"2025. május. 21. 15:24","title":"Forgó rendszámokkal, haditechnikai eszközökkel és gyártósorral felszerelt cigarettahamisító bandára csapott le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A bukott George Simion vádjait terjesztik arról, hogy elcsalták a szavazást.","shortLead":"A bukott George Simion vádjait terjesztik arról, hogy elcsalták a szavazást.","id":"20250521_roman-elnokvalasztas-simion-dezinformacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"94e994d6-f30f-425d-98f5-b6d988497966","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_roman-elnokvalasztas-simion-dezinformacio","timestamp":"2025. május. 21. 17:56","title":"Dezinformációs kampánnyal buzdítják tüntetésre a románokat az elnökválasztás eredménye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cd1557-9b2f-465b-8e47-1974610e54fb","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Óriási meglepetés volt, amikor Andy Murray néhány hónappal a visszavonulása után Novak Djokovics edzője lett. Az már kevésbé, hogy fél év után elváltak az útjaik.","shortLead":"Óriási meglepetés volt, amikor Andy Murray néhány hónappal a visszavonulása után Novak Djokovics edzője lett. Az már...","id":"20250521_novak-djokovic-andy-murray-edzo-szakitas-tenisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67cd1557-9b2f-465b-8e47-1974610e54fb.jpg","index":0,"item":"9c6be397-ea0f-485b-a8b9-cdffecd2fd96","keywords":null,"link":"/sport/20250521_novak-djokovic-andy-murray-edzo-szakitas-tenisz","timestamp":"2025. május. 21. 15:35","title":"„Nem volt benne több” – Djokovics elárulta, miért szakított Murray-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba71f45-a80f-4e17-9bf8-520835e709ff","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A rendőrség is tudott annak a férfinak az erőszakosságáról, aki a közelmúltban megölte feleségét, egy év alatt kétszer is jártak a család csömendi otthonában. Mégsem lépett senki, az asszony pedig nem tett feljelentést, nem kért segítséget, amikor még lett volna rá lehetősége. A szakértők szerint a somogyi tragédia is rámutat a hazai áldozatvédelem hibájára, a félreérthető, gyakran rosszul alkalmazott jogszabályra. Tényleg csak annyin múlt volna egy élet, hogy nem mindenkinek egyértelmű, két bántalmazás már rendszeresnek számít-e?","shortLead":"A rendőrség is tudott annak a férfinak az erőszakosságáról, aki a közelmúltban megölte feleségét, egy év alatt kétszer...","id":"20250522_Csomendi-gyilkossag-rendorseg-ferfi-no-bantalmazas-spronz-julia-des-fanni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba71f45-a80f-4e17-9bf8-520835e709ff.jpg","index":0,"item":"58875d61-ea62-4b32-bc55-df400fd44a16","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Csomendi-gyilkossag-rendorseg-ferfi-no-bantalmazas-spronz-julia-des-fanni","timestamp":"2025. május. 22. 06:55","title":"Csömendi csákányos gyilkosság: tudták, hogy a férfi többször bántalmazta a feleségét, mégsem tett senki semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab267039-5552-4147-9d52-75417bc9935a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez is egyfajta verseny. ","shortLead":"Ez is egyfajta verseny. ","id":"20250521_Lando-Norris-Sainz-monacoi-verseny-elott-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab267039-5552-4147-9d52-75417bc9935a.jpg","index":0,"item":"d0bee994-bc7b-4fbc-ba28-442db970afbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Lando-Norris-Sainz-monacoi-verseny-elott-video","timestamp":"2025. május. 21. 08:08","title":"Monacói villantás: Norris új Porschéval, Sainz ritka Ferrarival ment közös vacsorára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d37e95-aa34-4b0c-a448-0cbc2dccf556","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A közgazdász szerint a budapesti beruházás jó irány, Bod Péter Ákos azonban szkeptikusabb a projekttel kapcsolatban, Závecz Tibor szerint pedig ráfér a magyar vállalkozókra, hogy a külföldi vállalatok felrázzák a gazdasági környezetet. ","shortLead":"A közgazdász szerint a budapesti beruházás jó irány, Bod Péter Ákos azonban szkeptikusabb a projekttel kapcsolatban...","id":"20250522_vig-alapkezelo-konferencia-bod-peter-akos-pogatsa-zoltan-zavecz-tibor-kerekasztal-byd-catl-bmw-usa-kina-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37d37e95-aa34-4b0c-a448-0cbc2dccf556.jpg","index":0,"item":"a5c133e7-5ace-43bc-825c-4a2b8ef8ca4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_vig-alapkezelo-konferencia-bod-peter-akos-pogatsa-zoltan-zavecz-tibor-kerekasztal-byd-catl-bmw-usa-kina-eu","timestamp":"2025. május. 22. 17:35","title":"Pogátsa Zoltán: Az, hogy a BYD idehozza a központját, elképesztően fontos és jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]