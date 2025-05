Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormánytagokkal folytatott megbeszélésén szót ejtett a a határ menti területek aknamentesítéséről, egyúttal utasítást adott egy átfogó újjáépítési programra is dél-oroszországi megyékben.","shortLead":"A kormánytagokkal folytatott megbeszélésén szót ejtett a a határ menti területek aknamentesítéséről, egyúttal utasítást...","id":"20250523_Vlagyimir-Putyin-utkozoovezet-letrehozasat-rendelte-el-az-orosz-ukran-hatar-menten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"f823028b-9774-4b65-9265-414759bffd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_Vlagyimir-Putyin-utkozoovezet-letrehozasat-rendelte-el-az-orosz-ukran-hatar-menten","timestamp":"2025. május. 23. 05:21","title":"Vlagyimir Putyin ütközőövezet létrehozását rendelte el az orosz-ukrán határ mentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52102f5-deb3-415b-aca1-5699b791c7cb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250522_Marabu-Feknyuz-Lanczi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b52102f5-deb3-415b-aca1-5699b791c7cb.jpg","index":0,"item":"fdf0a66e-a603-46f1-8eef-aebd9068515b","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Marabu-Feknyuz-Lanczi","timestamp":"2025. május. 22. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Lánczi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5fe803-c790-492a-8fa3-d62d6bb5af64","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendőrség már vizsgálódik.","shortLead":"A rendőrség már vizsgálódik.","id":"20250522_olaszorszag-parma-park-rendorseg-magzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c5fe803-c790-492a-8fa3-d62d6bb5af64.jpg","index":0,"item":"f9115487-8226-4e3c-a758-eb4670646282","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_olaszorszag-parma-park-rendorseg-magzat","timestamp":"2025. május. 22. 13:53","title":"Halott magzatot találtak Pármában egy park járdáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54717c47-2e6e-428c-9133-4711074c256f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A kör bezárult. Orbán Viktor az „átláthatósági” törvénnyel visszahívta az oroszokat Magyarországra. De a HVG-nek 2026 nem a végső összecsapás, csak egy évszám. Ez a május 22-én megjelenő hetilap hagyományos szerkesztői bejelentkezője, a Fülszöveg.","shortLead":"A kör bezárult. Orbán Viktor az „átláthatósági” törvénnyel visszahívta az oroszokat Magyarországra. De a HVG-nek 2026...","id":"20250521_atlathatosagi-torveny-hvg-foszerkeszto-Nem-elegszunk-meg-a-legkonnyebb-megoldassal-es-senkitol-meg-nem-riadunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54717c47-2e6e-428c-9133-4711074c256f.jpg","index":0,"item":"239a0506-6905-4c4a-884e-2dfc37b534a0","keywords":null,"link":"/360/20250521_atlathatosagi-torveny-hvg-foszerkeszto-Nem-elegszunk-meg-a-legkonnyebb-megoldassal-es-senkitol-meg-nem-riadunk","timestamp":"2025. május. 21. 12:37","title":"A HVG főszerkesztője: Nem elégszünk meg a legkönnyebb megoldással, és senkitől meg nem riadunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04218dd5-e5ca-49e5-af51-9bd0d3d28594","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Nem nehéz kitalálni, mit csinál 1400 kisebb-nagyobb technológiai vállalat, több mint 600 befektető és 100 ország, köztük 35 európai állam képviselője egy helyen: megmutatják, megnézik, megbeszélik, hol tart és merre halad a világ. Szerdán megkezdődött a berlini GITEX Europe konferencia: fejlődésről, nyitottságról és magyar szemmel nézve elképesztő összegű befektetésekről.","shortLead":"Nem nehéz kitalálni, mit csinál 1400 kisebb-nagyobb technológiai vállalat, több mint 600 befektető és 100 ország...","id":"20250521_gitex-europe-2025-technologia-nyitottsag-innovacio-kazahsztan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04218dd5-e5ca-49e5-af51-9bd0d3d28594.jpg","index":0,"item":"969fd791-8fc2-4d42-8da3-3fee0c182d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_gitex-europe-2025-technologia-nyitottsag-innovacio-kazahsztan","timestamp":"2025. május. 21. 16:43","title":"Nyitott és bátor Európát emlegetve elindult a GITEX: „a tőke, a kód és a tehetség gyorsan beporozzák egymást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2026. június 11-én és 13-án is Budapesten, a Puskás Arénában koncertezik a Metallica, és mindkét este más számokat játszanak a közönségnek. Első nap a Pantera és az Avatar, a másodikon a Gojira és a Knocked Loose lesz az előzenekar.","shortLead":"2026. június 11-én és 13-án is Budapesten, a Puskás Arénában koncertezik a Metallica, és mindkét este más számokat...","id":"20250522_Ket-koncertet-is-ad-Budapesten-a-Metallica-2026-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309.jpg","index":0,"item":"4fa008c2-fab2-4cfe-8e6c-4425f7cd17db","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_Ket-koncertet-is-ad-Budapesten-a-Metallica-2026-ban","timestamp":"2025. május. 22. 10:21","title":"Két koncertet is ad Budapesten a Metallica 2026-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A héten mutatkozik be az egyik legjobb árú BYD.","shortLead":"A héten mutatkozik be az egyik legjobb árú BYD.","id":"20250521_villanyauto-eladasokat-itthon-Tesla-BYD","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"f35e4534-8209-4ac7-8f5f-91170be4b8c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_villanyauto-eladasokat-itthon-Tesla-BYD","timestamp":"2025. május. 21. 15:04","title":"Nálunk még nem zuhant meg teljesen a Tesla, de ez is változhat, mert slágergyanús autóval jön a magyar piacra a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google Üzenetek is felzárkózik más ismert csevegőappokhoz, és hamarosan lehetővé teszi a már elküldött üzenetek törlését a címzettnél is.","shortLead":"A Google Üzenetek is felzárkózik más ismert csevegőappokhoz, és hamarosan lehetővé teszi a már elküldött üzenetek...","id":"20250522_google-uzenetek-elkuldott-sms-torlese-mindenkinel-utolag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969.jpg","index":0,"item":"2065d975-6eee-4e39-8b56-51408d12b5a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_google-uzenetek-elkuldott-sms-torlese-mindenkinel-utolag","timestamp":"2025. május. 22. 08:03","title":"Androidos a telefonja? Ez kínos pillanatoktól mentheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]