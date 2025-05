Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 8 millió forintot csalt ki kamu internetes eladásokkal egy férfi, az akciójához 12 bankszámlát és közel 50 telefonszámot használt.","shortLead":"Közel 8 millió forintot csalt ki kamu internetes eladásokkal egy férfi, az akciójához 12 bankszámlát és közel 50...","id":"20250522_Ket-ev-alatt-233-embert-vert-at-egy-26-eves-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"63aa02c9-ba38-4863-97fe-fe83f37fd5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Ket-ev-alatt-233-embert-vert-at-egy-26-eves-ferfi","timestamp":"2025. május. 22. 11:06","title":"Két év alatt 233 embert vert át egy 26 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232a89d5-7f66-4015-a9d9-31f87474783d","c_author":"Parászka Boróka, Dobszay János ","category":"360","description":"Orbán tihanyi beszéde megteremtette a lehetőségét, hogy Magyar Péter erősítse kapcsolatát a határon túli magyar közösséggel, de a Tisza-elnök ingoványos terepre gyalogol be: kimozdult ugyan a holtpontról az Erdélyért folyó politikai küzdelem, de még nem látni, kinek áll a zászló. Hogyan fogadják Magyar Pétert a határon túl, vannak-e ott Tisza Szigetek, és milyen mozgósításba fogott odaát a Fidesz?","shortLead":"Orbán tihanyi beszéde megteremtette a lehetőségét, hogy Magyar Péter erősítse kapcsolatát a határon túli magyar...","id":"20250522_hvg-tisza-erdely-hataron-tuli-magyarok-fidesz-parlamenti-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/232a89d5-7f66-4015-a9d9-31f87474783d.jpg","index":0,"item":"b1b856eb-cd17-4a69-ac62-dcd05faa2608","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-tisza-erdely-hataron-tuli-magyarok-fidesz-parlamenti-valasztas","timestamp":"2025. május. 22. 06:30","title":"Elveheti Magyar Péter Erdélyt Orbán Viktortól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2026. június 11-én és 13-án is Budapesten, a Puskás Arénában koncertezik a Metallica, és mindkét este más számokat játszanak a közönségnek. Első nap a Pantera és az Avatar, a másodikon a Gojira és a Knocked Loose lesz az előzenekar.","shortLead":"2026. június 11-én és 13-án is Budapesten, a Puskás Arénában koncertezik a Metallica, és mindkét este más számokat...","id":"20250522_Ket-koncertet-is-ad-Budapesten-a-Metallica-2026-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309.jpg","index":0,"item":"4fa008c2-fab2-4cfe-8e6c-4425f7cd17db","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_Ket-koncertet-is-ad-Budapesten-a-Metallica-2026-ban","timestamp":"2025. május. 22. 10:21","title":"Két koncertet is ad Budapesten a Metallica 2026-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b6c872-2a1c-42f9-b7ae-ceae4b1cc826","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ING Bank vezető elemzője szerint a növekedési kilátások borúsak, a kereslet tartós hiánya pedig az eddig munkaerőt tartalékolókat is a leépítések irányába löki.","shortLead":"Az ING Bank vezető elemzője szerint a növekedési kilátások borúsak, a kereslet tartós hiánya pedig az eddig munkaerőt...","id":"20250523_elemzo-munkanelkuliseg-foglalkoztatottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b6c872-2a1c-42f9-b7ae-ceae4b1cc826.jpg","index":0,"item":"01677338-0042-4712-9388-2123f45eb73c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_elemzo-munkanelkuliseg-foglalkoztatottsag","timestamp":"2025. május. 23. 10:20","title":"Elemző: A magyar gazdaság 2022 közepe óta tartó stagnálása most már kezd begyűrűzni a munkaerőpiacra is, több leépítés is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Eddig 2930 milliárd forintnál tart az idei hiány. Baj van, de tragédia nincs: a bevételek jól alakulnak, a kamatok javát már kifizette az állam, de van azért olyan tétel, ahol már nagyon nagy a túlköltekezés.","shortLead":"Eddig 2930 milliárd forintnál tart az idei hiány. Baj van, de tragédia nincs: a bevételek jól alakulnak, a kamatok...","id":"20250522_hiany-allamhaztartas-koltsegvetes-ado-kamatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"c7332d5a-cdf9-4fa4-834c-e5a6de1d6295","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_hiany-allamhaztartas-koltsegvetes-ado-kamatok","timestamp":"2025. május. 22. 15:06","title":"Bemutatta a kormány, hogyan jött össze a rekordszintű hiány április végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfb2be1b-e0d8-49c1-98d1-b84271bea0e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A varjúszülők az éppen cseperedő fiókáikat védelmezik, ezért támadnak rá a járókelőkre. ","shortLead":"A varjúszülők az éppen cseperedő fiókáikat védelmezik, ezért támadnak rá a járókelőkre. ","id":"20250522_Varjutamadasok-miatt-lezartak-a-ferencvarosi-Ferenc-teret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfb2be1b-e0d8-49c1-98d1-b84271bea0e3.jpg","index":0,"item":"d2d65991-5572-47d1-bbcf-beea4aedb7e5","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Varjutamadasok-miatt-lezartak-a-ferencvarosi-Ferenc-teret","timestamp":"2025. május. 22. 11:29","title":"Varjútámadások miatt lezárták a ferencvárosi Ferenc teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy ernyő alatt dolgozik tovább Jony Ive és Sam Altman, miután az OpenAI megvette Ive startupját, az io-t. A cél egy MI-alapú hardver elkészítése.","shortLead":"Egy ernyő alatt dolgozik tovább Jony Ive és Sam Altman, miután az OpenAI megvette Ive startupját, az io-t. A cél...","id":"20250522_jony-ive-io-felvasarlas-openai-mesterseges-intelligencia-harver-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c.jpg","index":0,"item":"203c7d1e-950a-46f5-a972-6890b8dc24df","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_jony-ive-io-felvasarlas-openai-mesterseges-intelligencia-harver-fejlesztes","timestamp":"2025. május. 22. 09:03","title":"Felvásárolja az Apple korábbi sztártervezőjének cégét az OpenAI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71449b1-8013-4c61-8b47-c1d9e00bb38c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester nagylelkűségét nem nézték jó szemmel párttársai sem, tavaly ősszel ki akarták zárni a Fideszből.","shortLead":"A volt polgármester nagylelkűségét nem nézték jó szemmel párttársai sem, tavaly ősszel ki akarták zárni a Fideszből.","id":"20250523_paks-vegkielegites-polgarmester-fidesz-onkormanyzat-birosag-peci-torvenyszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d71449b1-8013-4c61-8b47-c1d9e00bb38c.jpg","index":0,"item":"fed66e6c-0fdd-4601-829f-879a60d6d32b","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_paks-vegkielegites-polgarmester-fidesz-onkormanyzat-birosag-peci-torvenyszek","timestamp":"2025. május. 23. 19:29","title":"Több mint 40 milliót kellene visszafizetnie a volt paksi főjegyzőnek a 63 milliós végkielégítéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]