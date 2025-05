Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b1bb9aae-ba04-492c-96a9-102e7a5ed614","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nagy bajban lennének a határon túli magyarok, ha ott, ahol élnek, viszonossági alapon ugyanazok a „szuverenitásvédelmi” regulák lennének az irányadók, amiket Orbánék Magyarországon a civilek és a sajtó ellen bevezetni készülnek. ","shortLead":"Nagy bajban lennének a határon túli magyarok, ha ott, ahol élnek, viszonossági alapon ugyanazok a „szuverenitásvédelmi”...","id":"20250521_hvg-orban-hataron-tuli-magyarok-szuverenitasvedelem-tamogatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1bb9aae-ba04-492c-96a9-102e7a5ed614.jpg","index":0,"item":"2e829497-e64e-4526-b09c-c6e9e5b8e773","keywords":null,"link":"/360/20250521_hvg-orban-hataron-tuli-magyarok-szuverenitasvedelem-tamogatasok","timestamp":"2025. május. 21. 15:15","title":"Így sújthat le a határon túli magyarokra nagy védelmezőjük, Orbán Viktor nagy szuverenitásvédelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Bizonyítékok is vannak arra, hogy a magyar hatóságok engedték ki az országból a pótolhatatlan műkincset, Gustav Klimt festményét, amely ötven éve magyar tulajdonban volt. Az örökségvédelmi szakértőket megtéveszthették, pedig a kép magán viselte a bélyegzőt, amely a festő hagyatéki tárgyaira rákerült.","shortLead":"Bizonyítékok is vannak arra, hogy a magyar hatóságok engedték ki az országból a pótolhatatlan műkincset, Gustav Klimt...","id":"20250521_klimt-afrikai-herceg-portreja-becs-lazar-epitesi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688.jpg","index":0,"item":"5ae1fd07-df3c-4d23-bd71-c335da4ca38f","keywords":null,"link":"/360/20250521_klimt-afrikai-herceg-portreja-becs-lazar-epitesi-miniszterium","timestamp":"2025. május. 21. 10:35","title":"Lázár Jánosék miatt egy Klimt-képpel szegényebb lett az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e675c2-0013-4582-94bb-24715322c9b4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"4 millió 666 ezren álltak munkában, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt áprilisban.","shortLead":"4 millió 666 ezren álltak munkában, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt áprilisban.","id":"20250523_32-ezerrel-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-mint-egy-eve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87e675c2-0013-4582-94bb-24715322c9b4.jpg","index":0,"item":"b19f2232-065a-45e2-9bd9-65c03bb901fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_32-ezerrel-kevesebben-dolgoznak-Magyarorszagon-mint-egy-eve","timestamp":"2025. május. 23. 08:35","title":"Ez se repülőrajt: 32 ezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"És ez csak a tavalyi eredménye, az idei nagy dobását, a dalt, amelyben politikusok pénzecskéjéről énekel, és amit már több mint 22 millióan láttak a Youtube-on, még nem is számolták bele.","shortLead":"És ez csak a tavalyi eredménye, az idei nagy dobását, a dalt, amelyben politikusok pénzecskéjéről énekel, és amit már...","id":"20250521_majka-dyma-mm-kft-arbevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv-rapper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647.jpg","index":0,"item":"dbf6d227-1e01-4c14-8b1d-fa556b068b6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_majka-dyma-mm-kft-arbevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv-rapper","timestamp":"2025. május. 21. 09:41","title":"Fürdik a pénzben Majka, szép summát vett ki osztalékként cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cb188e-9147-45f5-9ea4-253bd74ffa90","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha péntek, akkor rádiónyilatkozat Orbán Viktortól a Kossuthon. Téma lett volna bőven: felmerült, hogy minden uniós forrást vonjanak meg Magyarországtól, újabb közvélemény-kutatás méri a Tisza 7 százalékos előnyét, nem csitul az „átláthatósági” törvény körüli botrány, és már a KDNP-ben is van, aki kritizál. Ezek helyett főleg Ukrajnát, az ellenzéket és az EU-t bírálta a kormányfő.","shortLead":"Ha péntek, akkor rádiónyilatkozat Orbán Viktortól a Kossuthon. Téma lett volna bőven: felmerült, hogy minden uniós...","id":"20250523_Orban-Viktor-Kossuth-radio-radiointerju-pentek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35cb188e-9147-45f5-9ea4-253bd74ffa90.jpg","index":0,"item":"5a8c6c72-2094-4d3c-b266-001413c652fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250523_Orban-Viktor-Kossuth-radio-radiointerju-pentek-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 07:41","title":"Orbán Viktor: „Egy háború- és ukránbarát propagandahálózat működik Magyarországon, de megtettük a lépéseket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc54e6f0-c633-400f-9d14-0d1c6698dfb1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiderült, mikor mutatja be az Apple az iOS 19-et, valamint sok más új rendszerverziót – ezekre lehet számítani idén szoftveres fronton a cuperinói cégnél.","shortLead":"Kiderült, mikor mutatja be az Apple az iOS 19-et, valamint sok más új rendszerverziót – ezekre lehet számítani idén...","id":"20250521_apple-wwdc-ios-macos-frissites-keynote","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc54e6f0-c633-400f-9d14-0d1c6698dfb1.jpg","index":0,"item":"3991db8b-3e9e-4df0-9485-9fffbddcc0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_apple-wwdc-ios-macos-frissites-keynote","timestamp":"2025. május. 21. 12:31","title":"Mentse el a dátumot: ekkor jönnek az Apple nagy bejelentései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a587ecc-6106-4087-a4cb-5544b2db6bb8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásért a felelősséget a nacionalista Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg vállalta magára, de szerintük a buszon katonák utaztak, ugyanakkor a sebesültek között 38 gyerek állapota súlyos, akiket elég nehéz katonáknak tekinteni.","shortLead":"A támadásért a felelősséget a nacionalista Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg vállalta magára, de szerintük...","id":"20250521_pakisztan-ongyilkos-merenylet-iskolabusz-bla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a587ecc-6106-4087-a4cb-5544b2db6bb8.jpg","index":0,"item":"13e45dc0-48af-4c51-9d69-64a7b487e8b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_pakisztan-ongyilkos-merenylet-iskolabusz-bla","timestamp":"2025. május. 21. 10:42","title":"Gyerekekkel teli iskolabuszt robbantott fel egy öngyilkos merénylő Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5fe803-c790-492a-8fa3-d62d6bb5af64","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendőrség már vizsgálódik.","shortLead":"A rendőrség már vizsgálódik.","id":"20250522_olaszorszag-parma-park-rendorseg-magzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c5fe803-c790-492a-8fa3-d62d6bb5af64.jpg","index":0,"item":"f9115487-8226-4e3c-a758-eb4670646282","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_olaszorszag-parma-park-rendorseg-magzat","timestamp":"2025. május. 22. 13:53","title":"Halott magzatot találtak Pármában egy park járdáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]