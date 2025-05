Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pofon itt, pofon ott.","shortLead":"Pofon itt, pofon ott.","id":"20250528_macron-hazaspar-ryanair-pofon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf805521-d840-483c-99d8-8184cbb10bad.jpg","index":0,"item":"a6fa0428-562d-4a4a-98de-d97b23c147aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_macron-hazaspar-ryanair-pofon","timestamp":"2025. május. 28. 16:26","title":"A Macron házaspár incselkedésén viccelődik a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669b09b8-2765-4531-bea4-ae77cd23dd78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars és a Carson Coma is részt vesz abban a különleges zenei projektben, amely a zene erejéről, az összefogásról és a társadalmi felelősségvállalásról szól.","shortLead":"A Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars és a Carson Coma is részt vesz abban a különleges...","id":"20250528_Magyar-sztarzeneszek-keszitenek-kozos-albumot-egy-gyerekkorussal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/669b09b8-2765-4531-bea4-ae77cd23dd78.jpg","index":0,"item":"c1c7d984-0c20-4b0e-93a6-cc3b83ed611e","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_Magyar-sztarzeneszek-keszitenek-kozos-albumot-egy-gyerekkorussal","timestamp":"2025. május. 28. 13:35","title":"Magyar sztárzenészek készítenek közös albumot egy gyermekkórussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A házaspár önmérsékletet mutatott, és a sikerév után sem vett fel osztalékot.","shortLead":"A házaspár önmérsékletet mutatott, és a sikerév után sem vett fel osztalékot.","id":"20250528_Tiborcz-Istvan-Orban-Rahel-BDPST-Koncept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8.jpg","index":0,"item":"74b0a899-47b7-4fa0-b288-1185769b9b1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Tiborcz-Istvan-Orban-Rahel-BDPST-Koncept","timestamp":"2025. május. 28. 14:54","title":"A bevétel és a profit is három és félszeresére nőtt az Orbán Ráhel vezette Tiborcz-cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95e0fb7-9110-4b75-a968-095b74354962","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A jelenlegi alkotmány szerint Erdogan csak akkor maradhat jelenlegi, 2028-ig tartó mandátumán túlmutatóan elnök, ha előrehozott választásokat ír ki.","shortLead":"A jelenlegi alkotmány szerint Erdogan csak akkor maradhat jelenlegi, 2028-ig tartó mandátumán túlmutatóan elnök, ha...","id":"20250528_recep-tayyip-erdogan-torokorszag-uj-alkotmany-elnok-ciklus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d95e0fb7-9110-4b75-a968-095b74354962.jpg","index":0,"item":"3132b526-fdc7-4d54-a7e7-4474a1a13391","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_recep-tayyip-erdogan-torokorszag-uj-alkotmany-elnok-ciklus","timestamp":"2025. május. 28. 11:00","title":"Új alkotmányt írat Erdogan, hogy hatalomban maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11070bc0-42bc-46d8-8bf5-8ac6f3e03da5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A visszavonult úszóklasszis társaival végül így is ki tudott venni némi osztalékot a fő vállalkozásából.","shortLead":"A visszavonult úszóklasszis társaival végül így is ki tudott venni némi osztalékot a fő vállalkozásából.","id":"20250528_Hosszu-Katinka-cegek-beszamolok-bukas-Iron-Corporation-HK-Superfood-Iron-International-Katinka-Co","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11070bc0-42bc-46d8-8bf5-8ac6f3e03da5.jpg","index":0,"item":"aa3d9ddc-2bb6-4acc-80fd-1c175e8b758e","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Hosszu-Katinka-cegek-beszamolok-bukas-Iron-Corporation-HK-Superfood-Iron-International-Katinka-Co","timestamp":"2025. május. 28. 09:06","title":"Bukást bukásra halmozott Hosszú Katinka cégbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1f1c9c-cddd-4a3b-9837-da3dffbc56de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az énekesnő a jubileumra egy nagyszabású életműkoncerttel készül.","shortLead":"Az énekesnő a jubileumra egy nagyszabású életműkoncerttel készül.","id":"20250528_kovacs-kati-60-eves-palyafutas-magyar-posta-belyeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df1f1c9c-cddd-4a3b-9837-da3dffbc56de.jpg","index":0,"item":"a458c2cd-b5eb-4964-92ce-78c8c4bee0d5","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_kovacs-kati-60-eves-palyafutas-magyar-posta-belyeg","timestamp":"2025. május. 28. 09:23","title":"Bélyeggel ünnepli a Magyar Posta Kovács Kati 60 éves pályafutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f52879-02d6-4621-95e0-cf809e1dbb95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely politikai szándékot lát a fővárosi cégvezetőkről szóló pályázat mögött, a Fidesz szerint a baloldal és a Tisza játszik össze, a DK szerint az egész ügy katyvasz.","shortLead":"Karácsony Gergely politikai szándékot lát a fővárosi cégvezetőkről szóló pályázat mögött, a Fidesz szerint a baloldal...","id":"20250528_Fovarosi-Kozgyules-BKV-Bolla-Tibor-cegvezetoi-palyazatok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89f52879-02d6-4621-95e0-cf809e1dbb95.jpg","index":0,"item":"de266fd9-ef3b-41bf-a7be-8e799ce02049","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Fovarosi-Kozgyules-BKV-Bolla-Tibor-cegvezetoi-palyazatok-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 14:28","title":"Vitézy Dávid a BKV-botrányról: MSZP–Fidesz-összeborulást láthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök reagált a Harcosok Klubjához kötődő kamu nyereményjátékokra.","shortLead":"A miniszterelnök reagált a Harcosok Klubjához kötődő kamu nyereményjátékokra.","id":"20250527_orban-harcosok-klubja-kamu-nyeremenyjatek-magyar-peter-tisza-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7.jpg","index":0,"item":"1dcedba4-2a58-409b-ad8a-a3cc559b538a","keywords":null,"link":"/elet/20250527_orban-harcosok-klubja-kamu-nyeremenyjatek-magyar-peter-tisza-fidesz","timestamp":"2025. május. 27. 21:29","title":"Orbán is zászlókról és szívecskékről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]