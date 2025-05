Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kétszer is megpróbálták a fővárosi rendőröket megvesztegetni.","shortLead":"Kétszer is megpróbálták a fővárosi rendőröket megvesztegetni.","id":"20250528_kituntetes-harom-rendor-vesztegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1611235a-a357-452f-9bbb-c53fc2754335.jpg","index":0,"item":"5b349566-b595-4b2b-b757-e133c713ae6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kituntetes-harom-rendor-vesztegetes","timestamp":"2025. május. 28. 15:23","title":"Jutalmat kapott három rendőr, mert nem hagyták magukat lefizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a146e5-d34a-4e5d-9c78-8fdf4bbedc0f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A londoni csapat 4–1-re győzte le a Real Betist.","shortLead":"A londoni csapat 4–1-re győzte le a Real Betist.","id":"20250529_chelsea-real-betis-konferencia-liga-donto-gyozelem-trofea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4a146e5-d34a-4e5d-9c78-8fdf4bbedc0f.jpg","index":0,"item":"898e9768-4a70-4889-b334-964bccc1ce9e","keywords":null,"link":"/sport/20250529_chelsea-real-betis-konferencia-liga-donto-gyozelem-trofea","timestamp":"2025. május. 29. 06:07","title":"Hátrányból fordítva győzött a Chelsea a Konferencia-liga döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10613bf-8db2-4523-8ace-be03e21cc3fd","c_author":"Földes András","category":"vilag","description":"A jeruzsálemi konferencián Benjamin Netanjahu kijelentette: Free Palestine=Heil Hitler. Az utca embere nagyon mást mond Izraelben is. Kérdés viszont, miért utazott a magyar külügyminiszter az antiszemitizmus elleni konferenciára.","shortLead":"A jeruzsálemi konferencián Benjamin Netanjahu kijelentette: Free Palestine=Heil Hitler. Az utca embere nagyon mást mond...","id":"20250528_szijjarto-kneszet-izraeli-parlament-Amir-Ohana-Jeruzsalem-gideon-szaar-netanjahu-palesztina-gaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10613bf-8db2-4523-8ace-be03e21cc3fd.jpg","index":0,"item":"a2d53086-997f-4fe5-8ab8-489abb8ad52f","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_szijjarto-kneszet-izraeli-parlament-Amir-Ohana-Jeruzsalem-gideon-szaar-netanjahu-palesztina-gaza","timestamp":"2025. május. 28. 18:04","title":"Szijjártó szerint az EU azért bünteti Magyarországot, mert kiűztük az antiszemitizmust terjesztő migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5992d1d-1327-4637-92dc-3b56987bcf89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyedik alkalommal rendezték meg Budapesten a konzervatív seregszemlét, ahol megtudtuk, hogy Magyarországon szabad és kiegyensúlyozott a média, a résztvevők egyetlen reménye a szélsőjobb, Havasi Bertalan pedig nem lépett be a Harcosok Klubjába.","shortLead":"Negyedik alkalommal rendezték meg Budapesten a konzervatív seregszemlét, ahol megtudtuk, hogy Magyarországon szabad és...","id":"20250529_CPAC-Hungary-konzervativok-Orban-Viktor-szelsojobb-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5992d1d-1327-4637-92dc-3b56987bcf89.jpg","index":0,"item":"8dc48451-6a1f-4911-b534-0416373d3a82","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_CPAC-Hungary-konzervativok-Orban-Viktor-szelsojobb-video-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 21:25","title":"„Európának fehérnek kell maradnia” – videóriport az idei CPAC-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fada728c-7c84-409f-9dc6-53dcadf1fe21","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A polgármester szerint az elképzelhetetlen történt meg velük.","shortLead":"A polgármester szerint az elképzelhetetlen történt meg velük.","id":"20250529_gleccser-svajc-blatten-leszakadt-olvado-gleccser","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fada728c-7c84-409f-9dc6-53dcadf1fe21.jpg","index":0,"item":"b48fbf65-5e1d-475a-a5ff-15a9dd496825","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_gleccser-svajc-blatten-leszakadt-olvado-gleccser","timestamp":"2025. május. 29. 07:06","title":"Gleccser szakadt egy alpesi falura Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc1d857-7774-4c40-aff8-1761b9cdd30d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiválóan vizsgázott a szimulált harci helyzetben az az izraeli lézerfegyver, ami a jövőben a légtér védelmét láthatja el.","shortLead":"Kiválóan vizsgázott a szimulált harci helyzetben az az izraeli lézerfegyver, ami a jövőben a légtér védelmét láthatja...","id":"20250529_izrael-lezerfegyver-dron-legvedelem-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cc1d857-7774-4c40-aff8-1761b9cdd30d.jpg","index":0,"item":"a1446ab5-d691-49cd-bf5e-14bdee19ea7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_izrael-lezerfegyver-dron-legvedelem-video","timestamp":"2025. május. 29. 17:03","title":"Videón az izraeli szuperlézer, repülés közben szedi le az ellenséges drónt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d02c7c-47dd-441e-8c63-2f75263d41d9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, hogy miért most adtak ki drámai hangú közleményt, amikor régóta köztudott dologról van szó.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy miért most adtak ki drámai hangú közleményt, amikor régóta köztudott dologról van szó.","id":"20250529_orosz-hirszerzes-szerbia-ukrajna-loszer-szallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62d02c7c-47dd-441e-8c63-2f75263d41d9.jpg","index":0,"item":"3dc0ae94-43cd-48e8-8cc4-b352777761b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_orosz-hirszerzes-szerbia-ukrajna-loszer-szallitas","timestamp":"2025. május. 29. 21:20","title":"Ráeszmélt az orosz hírszerzés, hogy a testvéri szerbek lőszert szállítanak Ukrajnának, és nagyon kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1c9073-f906-4b5b-a8e3-f44326164886","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Kiléphet-e a fizikai térbe a politikai lózungokban alakot öltő erőszak? A kormány a nem létező ellenséget üldözi nagyon is valóságosan, míg Magyar Péter jókedvűen piknikezik a korábbi Fidesz-szavazókkal. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Kiléphet-e a fizikai térbe a politikai lózungokban alakot öltő erőszak? A kormány a nem létező ellenséget üldözi nagyon...","id":"20250529_Hamvay-Peter-Kard-altal-vesz-el-hvg-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d1c9073-f906-4b5b-a8e3-f44326164886.jpg","index":0,"item":"c3365eec-042e-47bd-b0ee-f3e7015a4af0","keywords":null,"link":"/360/20250529_Hamvay-Peter-Kard-altal-vesz-el-hvg-Fulszoveg","timestamp":"2025. május. 29. 08:00","title":"Hamvay Péter: Kiégett a félelemrelé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]