[{"available":true,"c_guid":"95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Veszélyben vannak az Asus routerei, miután egy új, AyySSHush nevű botnet megjelent, és célba vette őket – kisebb számban, de a Cisco, a D-Link és a Linksys termékei is érintettek. ","shortLead":"Veszélyben vannak az Asus routerei, miután egy új, AyySSHush nevű botnet megjelent, és célba vette őket – kisebb...","id":"20250529_asus-routerek-botnet-fertozes-ayysshush-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7.jpg","index":0,"item":"417f49fa-9589-4eaf-a7fc-1ae262a385e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_asus-routerek-botnet-fertozes-ayysshush-tamadas","timestamp":"2025. május. 29. 16:03","title":"Támadás indult az Asus wifi routerei ellen, Magyarországon népszerű típusok is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Telefonjaink jelszavai a PIN-kódok, és ezek is feltörhetők. Hogy ezt mennyire könnyen tehetik meg azok, akik hozzáférnek az eszközünkhöz, az rajtunk is múlik. Vannak ugyanis olyan PIN-kódok, amelyeket érdemes elkerülni.","shortLead":"Telefonjaink jelszavai a PIN-kódok, és ezek is feltörhetők. Hogy ezt mennyire könnyen tehetik meg azok, akik...","id":"20250529_rossz-veszelyes-pin-kodok-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8.jpg","index":0,"item":"dc4b1806-3092-4500-9473-0b0f3aaa1f34","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_rossz-veszelyes-pin-kodok-tanacsok","timestamp":"2025. május. 29. 08:03","title":"Semmiképp ne használja ezeket a PIN-kódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple valamennyi operációs rendszere megújul idén, de nem csak küllemében: a jelek szerint a névadási gyakorlat is új lesz. Nem érdemes tehát az iOS 19-re várni.","shortLead":"Az Apple valamennyi operációs rendszere megújul idén, de nem csak küllemében: a jelek szerint a névadási gyakorlat is...","id":"20250529_apple-ios-watchos-macos-26-atnevezes-megujulas-operacios-rendszerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20.jpg","index":0,"item":"e5d3b480-7bf9-49c1-a1f8-d14e6276f0ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_apple-ios-watchos-macos-26-atnevezes-megujulas-operacios-rendszerek","timestamp":"2025. május. 29. 10:03","title":"Teljes átalakulás jöhet az Apple-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7cb975-3360-4f50-bbb1-5b2111918ce7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Úgy tűnik, a nemzetbiztonsági hálózat réseit is felfedte az Orbán-kormány azzal, hogy pártpolitikai érdekből inkább lebuktatott bizonyos tevékenységeket, csak hogy kreálhasson egy ősellenséget.","shortLead":"Úgy tűnik, a nemzetbiztonsági hálózat réseit is felfedte az Orbán-kormány azzal, hogy pártpolitikai érdekből inkább...","id":"20250529_hvg-kembotrany-ukrajna-orban-viktor-tasnadi-laszlo-hollo-istvan-szbu-hajoflotta-udp-konsztantyin-molodkovec","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a7cb975-3360-4f50-bbb1-5b2111918ce7.jpg","index":0,"item":"42bfd368-7437-4994-93f8-34bad4e8df62","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-kembotrany-ukrajna-orban-viktor-tasnadi-laszlo-hollo-istvan-szbu-hajoflotta-udp-konsztantyin-molodkovec","timestamp":"2025. május. 29. 09:30","title":"Ha tényleg ukrán kém Holló István, akit a TEK elfogott, akkor a magyar elhárítás valamit nagyon benézett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b105db30-3d9a-4e86-80a6-d1417fac158a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiúk után ereszkedő rendőr is az életét kockáztatta, mert a komposztálásra használt aknában alig volt oxigén.","shortLead":"A fiúk után ereszkedő rendőr is az életét kockáztatta, mert a komposztálásra használt aknában alig volt oxigén.","id":"20250529_regi-emesztogodorbol-mentettek-ki-egy-testverpart-kakasdon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b105db30-3d9a-4e86-80a6-d1417fac158a.jpg","index":0,"item":"e5d76ba9-2d59-426c-8246-83602613ad70","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_regi-emesztogodorbol-mentettek-ki-egy-testverpart-kakasdon","timestamp":"2025. május. 29. 17:26","title":"Régi emésztőgödörből mentettek ki egy testvérpárt Kakasdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetnek a kutatók: katasztrofális következményei lehetnek, ha továbbra is ilyen ütemben melegszik a bolygó. ","shortLead":"Figyelmeztetnek a kutatók: katasztrofális következményei lehetnek, ha továbbra is ilyen ütemben melegszik a bolygó. ","id":"20250529_tengerviz-szintjenek-emelkedese-migracios-krizis-globalis-felmelegedes-jegolvadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3.jpg","index":0,"item":"f8a0566b-3488-4fb3-8feb-cb771c23aa9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_tengerviz-szintjenek-emelkedese-migracios-krizis-globalis-felmelegedes-jegolvadas","timestamp":"2025. május. 29. 19:03","title":"Globális migrációs krízist okozhat az emelkedő tengerszint, már a legoptimistább forgatókönyv is katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d6b680-eed3-4875-a4e0-807a1e5c7741","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Paul Doyle-t pénteken bíróság elé állítják.","shortLead":"Paul Doyle-t pénteken bíróság elé állítják.","id":"20250529_liverpool-tomeges-gazolas-vadlott-paul-doyle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97d6b680-eed3-4875-a4e0-807a1e5c7741.jpg","index":0,"item":"a892623c-64ec-4b66-b5fc-87b66779e922","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_liverpool-tomeges-gazolas-vadlott-paul-doyle","timestamp":"2025. május. 29. 18:50","title":"Egy 53 éves liverpooli férfit vádolnak a tömeges gázolással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf2e0a6-1ec5-4ce1-b4e9-7a39288a3c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Árulkodó kódsorok: a jelek szerint már nem kell sokat várni arra, hogy minden korábbinál egyszerűbb legyen hátrahagyni az iPhone-t egy androidos mobil kedvéért. Jön ugyanis a pofonegyszerű eSIM-költöztetés.","shortLead":"Árulkodó kódsorok: a jelek szerint már nem kell sokat várni arra, hogy minden korábbinál egyszerűbb legyen hátrahagyni...","id":"20250529_esim-athelyezes-koltoztetes-iphone-android-uj-funkcio-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf2e0a6-1ec5-4ce1-b4e9-7a39288a3c10.jpg","index":0,"item":"3f98e338-c470-4290-a01b-2d605984d606","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_esim-athelyezes-koltoztetes-iphone-android-uj-funkcio-okostelefon","timestamp":"2025. május. 29. 18:03","title":"Hamarosan sokkal könnyebb lehet iPhone-ról Androidra költözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]