Vasárnap este Mumbai repterén a vámhatóság feltartóztatott egy indiai férfit, miután Thaiföldről érkezve megpróbált több mint 40 mérgeskígyót és egyéb ritka hüllőt az országba csempészni, írja a BBC.

A hivatalos közlemény szerint az illető öt maláj tüskésteknőst (Cyclemys dentata), három pókfarkú szarvasviperát (Pseudocerastes urarachnoides), valamint még negyvennégy mérges kígyót rejtett el feladott poggyászában.

Az állatokat a vadon élő állatok védelméről szóló törvények alapján elkobozták, a történtek miatt indult vizsgálat továbbra is folyamatban van.

On 01.06.2025, officers at CSMIA seized 3 Spider-Tailed Horned Vipers & 5 Asian Leaf Turtles (CITES Appendix-II), along with 44 Indonesian Pit Vipers, concealed in checked-in baggage. An Indian national arriving from Thailand was arrested. pic.twitter.com/C07R2Y58ZX