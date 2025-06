Reklámvideó forgatása közben halt meg 19 éves szerb lány, aki 50 méterrel az Adria vize fölött oldotta ki magát paplanernyőjéből – számol be a Newsweek.

Tijana Radonicot – aki korábban sosem paplanernyőzött – állítólag a tengerparton találta meg egy reklámcég, hogy a montenegrói nyaralást népszerűsítő videójában szerepeljen. Az eredeti terv szerint a lány fürdőruhában siklott volna végig a budvai tengerpart mentén, és kezdetben lelkesen, de nyugodtan vett részt a forgatáson.

A május 28-i felvétel alkalmával azonban többek elmondása szerint pánikba eshetett a tenger fölött: többször segítségért kiáltott, majd kioldotta magát az ernyőhöz hevederjeiből, és a tengerbe zuhant. Minderről a forgatás miatt felvétel is készült, aminek részletei több közösségi oldalon is felbukkantak. A gyors vízi mentés ellenére már csak holtan sikerült a lányt kiemelni. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta halálát, és az ernyő műszaki vizsgálata is tart még.

A család kizártnak tartja, hogy szándékosan okozta volna halálát. Kiválasztása után a paplanernyőzéshez alapvető felkészítést kapott is, a repülés előtt pedig nem adta jelét félelemnek – mondta el a paplanernyős társaság tulajdonosa, aki szerint a lány a magasban mégis pánikba eshetett valami miatt, ezért lényegében öntudatlan állapotban kapcsolhatta ki szerelését.

A montenegrói hatóságok nyomozást indítottak az ügyben.