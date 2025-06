Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marine Le Pen ünneplésén egységes európai szélsőjobbról beszéltek, de olyan nincs. Simicska Lajos intő példa Elon Musk számára. Az az igazi vészhelyzet, hogy Trump szövetségi csapatokat vezényelt Los Angelesbe a zavargások miatt. Az egykor pacifista Joshka Fischer volt német külügyminiszter a kötelező katonai szolgálat visszaállítását sürgeti. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Marine Le Pen ünneplésén egységes európai szélsőjobbról beszéltek, de olyan nincs. Simicska Lajos intő példa Elon Musk...","id":"20250610_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"5ffd3bc4-533d-4d85-9b71-188616e7003f","keywords":null,"link":"/360/20250610_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 10. 10:57","title":"Orbán a migráció ellen szónokolt, miközben 6000 fős francia hallgatósága perui húsos batyut és magrebi kolbászt evett a sör mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több százezer eurót követeltek a Telex szerint az Orbán Viktor öccséhez köthető üzleti körtől, mert gyorsított ügyintézést ígértek külföldiek számára, majd az előleg felvétele után nem történt semmi.","shortLead":"Több százezer eurót követeltek a Telex szerint az Orbán Viktor öccséhez köthető üzleti körtől, mert gyorsított...","id":"20250610_orban-aron-vizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb.jpg","index":0,"item":"0706040f-f7a2-4b51-819a-4fb156f6cc76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_orban-aron-vizum","timestamp":"2025. június. 10. 10:25","title":"Újabb részletek derültek ki Orbán Áron körének vízumbizniszéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3023e082-4092-4072-a510-0ea42f6dc771","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Los Angeles belvárosában villanógránátokat, könnygázt és paprikaspray-t is bevetettek vasárnap a Nemzeti Gárda tagjai a kitoloncolások miatt tüntetők ellen, akik kövekkel és egyéb tárgyakkal dobálták meg őket.","shortLead":"Los Angeles belvárosában villanógránátokat, könnygázt és paprikaspray-t is bevetettek vasárnap a Nemzeti Gárda tagjai...","id":"20250609_A-Nemzeti-Garda-konnygazt-es-villanogranatokat-vetett-be-Los-Angelesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3023e082-4092-4072-a510-0ea42f6dc771.jpg","index":0,"item":"da20ff9d-6e31-423b-a441-cefb4924a313","keywords":null,"link":"/vilag/20250609_A-Nemzeti-Garda-konnygazt-es-villanogranatokat-vetett-be-Los-Angelesben","timestamp":"2025. június. 09. 08:47","title":"A Nemzeti Gárda könnygázt és villanógránátokat vetett be Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mi vezetett a balesethez, amelynek sérültje is van.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mi vezetett a balesethez, amelynek sérültje is van.","id":"20250610_lengyel_busz-baleset_m3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c.jpg","index":0,"item":"24c74bc1-2d48-4bf8-8ae8-67e7d4ddf370","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_lengyel_busz-baleset_m3","timestamp":"2025. június. 10. 10:06","title":"Gyerekeket szállító lengyel busz balesetezett az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71322ca5-f795-4938-b393-fa5b43933db6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Visszavonulása után Gyurcsány Ferenc Minecraft-szerverét is lelövik.","shortLead":"Visszavonulása után Gyurcsány Ferenc Minecraft-szerverét is lelövik.","id":"20250609_Vege-Gyurcsany-virtualis-ingatlanbulijanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71322ca5-f795-4938-b393-fa5b43933db6.jpg","index":0,"item":"fbec7184-3f3b-4729-8855-0330fa369e58","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250609_Vege-Gyurcsany-virtualis-ingatlanbulijanak","timestamp":"2025. június. 09. 10:56","title":"Vége Gyurcsány virtuális ingatlanbulijának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae96d5df-17bd-4c17-9f38-aaadec0d89b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki az elmúlt napokban vonattal akart lejutni a Balatonra, az jobban tette, hogy ha élelemmel és sok folyadékkal készült.","shortLead":"Aki az elmúlt napokban vonattal akart lejutni a Balatonra, az jobban tette, hogy ha élelemmel és sok folyadékkal...","id":"20250610_vasut-mav-szekesfehervar-keses-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae96d5df-17bd-4c17-9f38-aaadec0d89b1.jpg","index":0,"item":"ca1041cb-dcbd-4a41-9867-7e0488ff666a","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_vasut-mav-szekesfehervar-keses-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 15:45","title":"Kedden is késésekkel kell számolni az utasoknak a balatoni vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13b55ed-febf-41e7-b357-73a908eb49e4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A korrupció úgy árasztja el Amerikát, mint Magyarországon történt, de Trump legnagyobb ígéreteinek valóra váltásához egyszerűen nincs elég ember. Az is kérdés, hogy mi lesz Kínával és Oroszországgal, ha Iránt sem sikerül megfékeznie? Válogatás a világlapok írásaiból.","shortLead":"A korrupció úgy árasztja el Amerikát, mint Magyarországon történt, de Trump legnagyobb ígéreteinek valóra váltásához...","id":"20250609_lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13b55ed-febf-41e7-b357-73a908eb49e4.jpg","index":0,"item":"5c5efe93-c309-4cb2-84e2-4cb01384e15f","keywords":null,"link":"/360/20250609_lapszemle","timestamp":"2025. június. 09. 09:46","title":"Lapszemle: Orbán Viktor Franciaországban előadta, hogy Le Pennek szurkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990ec618-4bbb-44d4-8828-df6ea5a6c912","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Minden nap összesen ezernél több kamera figyeli BKK-járművekről a forgalmat, így látszólag könnyen felelősségre lehetne vonni a tömegközlekedést akadályozó, szabálytalankodó autósokat. A főváros automatizálná is a levideózott szabálysértők bírságolását, de a Belügyminisztérium szerint erre nincs jogi lehetőség. Miért nem alkalmazható ilyen esetekben az, ami a gyorshajtóknál már ma is működik? És mit tesz a BKK és a rendőrség ehelyett?","shortLead":"Minden nap összesen ezernél több kamera figyeli BKK-járművekről a forgalmat, így látszólag könnyen felelősségre lehetne...","id":"20250609_Rendszammal-egyutt-veszik-oket-lencsevegre-megis-meguszhatjak-a-birsagot-a-tomegkozlekedest-zavaro-autosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/990ec618-4bbb-44d4-8828-df6ea5a6c912.jpg","index":0,"item":"480571cf-7db1-4615-bc1e-0f4248a39a83","keywords":null,"link":"/360/20250609_Rendszammal-egyutt-veszik-oket-lencsevegre-megis-meguszhatjak-a-birsagot-a-tomegkozlekedest-zavaro-autosok","timestamp":"2025. június. 09. 07:00","title":"Rendszámmal együtt kapják őket lencsevégre, mégis megúszhatják a bírságot a tömegközlekedést zavaró autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]