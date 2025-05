A művész, akit egykor Kanye Westnek hívtak, de évek óta a Ye nevet viseli, új számmal jelentkezett, amelynek a Heil Hitler címet adta.

Mint arról beszámoltunk, a rapper gyakran kerül a hírekbe antiszemita, rasszista, homofób vagy éppen nőgyűlölő posztjai miatt, nemrég pedig horogkeresztes pólót árult az oldalán.

Az új száma azonban, amelyben azzal dicsekszik, hogy nácivá vált, vagyis ő a gonosz (“So I became a Nazi, yeah, bitch, I’m the villain”), még a fentiekhez képest is szintlépés, főleg, hogy a videóban egy Adolf Hitlertől származó beszéd hangfelvételét is elhelyezte.