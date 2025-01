Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2890443c-649e-49c6-9c45-57216707b874","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marjane Satrapi francia-iráni író a vízumpolitikát kifogásolja, szerinte nincs rendben, hogy csak az iráni oligarchák gyermekei számára nyitott Franciaország.","shortLead":"Marjane Satrapi francia-iráni író a vízumpolitikát kifogásolja, szerinte nincs rendben, hogy csak az iráni oligarchák...","id":"20250114_A-Persepolis-szerzoje-visszautasitotta-a-francia-becsuletrendet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2890443c-649e-49c6-9c45-57216707b874.jpg","index":0,"item":"686cf90e-571b-46ea-91dc-dc5e7fde927a","keywords":null,"link":"/elet/20250114_A-Persepolis-szerzoje-visszautasitotta-a-francia-becsuletrendet","timestamp":"2025. január. 14. 20:01","title":"A Persepolis szerzője visszautasította az francia Becsületrendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd8fef7-a552-4bd3-a23a-17565ac68f3a","c_author":"Tornyos Kata","category":"gazdasag","description":"Sorok állnak a kormányhivataloknál az Ügyfélkapu majdnem húszéves pályafutásának utolsó napján. Aki nem szeretné kizárni magát az elektronikus ügyintézésből, annak vagy az Ügyfélkapu+-ra kell regisztrálnia, vagy a DÁP-alkalmazást letöltenie, ugyanis január 16-tól megszűnik a hagyományos Ügyfélkapu. ","shortLead":"Sorok állnak a kormányhivataloknál az Ügyfélkapu majdnem húszéves pályafutásának utolsó napján. Aki nem szeretné...","id":"20250115_Ugyfelkapu-plusz-ketfaktoros-azonositas-tapasztalatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cd8fef7-a552-4bd3-a23a-17565ac68f3a.jpg","index":0,"item":"2c644337-b546-44da-9893-641a0724fc35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Ugyfelkapu-plusz-ketfaktoros-azonositas-tapasztalatok","timestamp":"2025. január. 15. 14:57","title":"„81 évesen, butatelefonnal ennyire vagyok képes” – utolsó hívás az Ügyfélkapuhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1515a73b-6249-4454-9350-8d9ee9ef45c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nicole Kidman a Tágra zárt szemek meztelen jelenetei miatt aggódott, annak ellenére, hogy a saját férjével szerepelt bennük. ","shortLead":"Nicole Kidman a Tágra zárt szemek meztelen jelenetei miatt aggódott, annak ellenére, hogy a saját férjével szerepelt...","id":"20250114_nicole-kidman-meztelen-szexjelenet-tagra-zart-szemek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1515a73b-6249-4454-9350-8d9ee9ef45c4.jpg","index":0,"item":"9f28f232-b349-47d5-b959-4e0f21aed85a","keywords":null,"link":"/elet/20250114_nicole-kidman-meztelen-szexjelenet-tagra-zart-szemek","timestamp":"2025. január. 14. 17:40","title":"Különleges záradékot iktattak Nicole Kidman szerződésébe a Tom Cruise-zal forgatott szexjelenetekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47a8dce-7327-4d1a-b9c7-c1bf23c06179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület kapujára kihelyezett tájékoztató tábla szerint a munkálatokat október végére be is fejezhetik.","shortLead":"Az épület kapujára kihelyezett tájékoztató tábla szerint a munkálatokat október végére be is fejezhetik.","id":"20250115_Szallodava-alakit-egy-belvarosi-muemlek-ingatlant-a-Tiborcz-kozeli-magantokealap-projektcege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a47a8dce-7327-4d1a-b9c7-c1bf23c06179.jpg","index":0,"item":"d03c4541-54fc-4cee-bfe3-30a28a389dfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Szallodava-alakit-egy-belvarosi-muemlek-ingatlant-a-Tiborcz-kozeli-magantokealap-projektcege","timestamp":"2025. január. 15. 12:17","title":"Szállodává alakít egy belvárosi műemlék ingatlant a Tiborcz-közeli magántőkealap projektcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b3876be-412b-4d29-bf48-da751036e481","c_author":"Galicza Dorina, Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Megint egy miniszteri bejelentésből tudta meg egy város, hogy kínai gyár épül náluk. A helyszín Hatvan, ahol a kínai Xinzhi fog autóalkatrészeket gyártani 2027-től. Évi egymillió darabot. Hogy kikkel, az még kérdés, a város volt polgármestere vendégmunkások tömegétől tart, a jelenlegi városvezető viszont inkább a forgalomnövekedéstől. ","shortLead":"Megint egy miniszteri bejelentésből tudta meg egy város, hogy kínai gyár épül náluk. A helyszín Hatvan, ahol a kínai...","id":"20250116_Hatvan-Xinzhi-elektromos-autogyar-Horvath-Richard-vendegmunkasok-forgalomnovekedes-kinai-beruhazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b3876be-412b-4d29-bf48-da751036e481.jpg","index":0,"item":"d1e82f5d-2e5d-4c42-b4b1-f3cd22051857","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Hatvan-Xinzhi-elektromos-autogyar-Horvath-Richard-vendegmunkasok-forgalomnovekedes-kinai-beruhazas-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 06:00","title":"Vendégmunkásokra nem, inkább forgalomnövekedésre számít Hatvan polgármestere a kínai beruházás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752f9964-ff73-43b2-bd20-15fc7085cfaa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Most akkor kamuállás az EP-képviselőség, vagy sem? És amúgy is: ki mennyi ülésen vett részt? Vélhetően lesz még a történetnek folytatása. ","shortLead":"Most akkor kamuállás az EP-képviselőség, vagy sem? És amúgy is: ki mennyi ülésen vett részt? Vélhetően lesz még...","id":"20250115_Deutsch-Tamas-Magyar-Peter-plenaris-ulesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/752f9964-ff73-43b2-bd20-15fc7085cfaa.jpg","index":0,"item":"c3f9a9d1-b52e-411f-9078-2ccf815c04d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Deutsch-Tamas-Magyar-Peter-plenaris-ulesek","timestamp":"2025. január. 15. 16:32","title":"Deutsch Tamás belekötött Magyar Péterbe, saját szavait próbálja ellene fordítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0dc667-fb10-4503-9c2b-9d55a75a7f7b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Honor új csúcstelefonja hardveresen csak kicsit, szoftveresen azonban sokat fejlődött – a Magic7 Pro elsősorban a mindent átszövő mesterséges intelligenciáról szól. ","shortLead":"A Honor új csúcstelefonja hardveresen csak kicsit, szoftveresen azonban sokat fejlődött – a Magic7 Pro elsősorban...","id":"20250115_honor-magic7-pro-csucstelefon-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0dc667-fb10-4503-9c2b-9d55a75a7f7b.jpg","index":0,"item":"4b309e34-5d55-4006-b332-336388946cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_honor-magic7-pro-csucstelefon-megjelenes","timestamp":"2025. január. 15. 11:00","title":"A legerősebb processzorral és 200 megapixeles kamerával jön a Honor Magic7 Pro, kiderült a magyar ára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7fd276-dadb-491b-91dd-5fa615622bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Óbudai Árpád Gimnázium januártól már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gyakorlógimnáziumaként működik.","shortLead":"Az Óbudai Árpád Gimnázium januártól már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gyakorlógimnáziumaként működik.","id":"20250116_A-korabbi-tiltakozasok-ellenere-az-NKE-rektori-megbizottja-ugy-latja-hogy-az-Obudai-Arpad-Gimnazium-atvetelevel-mindenki-jol-jart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7fd276-dadb-491b-91dd-5fa615622bff.jpg","index":0,"item":"5715d275-04c3-4057-a1bc-a42c5aa0ab8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_A-korabbi-tiltakozasok-ellenere-az-NKE-rektori-megbizottja-ugy-latja-hogy-az-Obudai-Arpad-Gimnazium-atvetelevel-mindenki-jol-jart","timestamp":"2025. január. 16. 13:07","title":"A korábbi tiltakozások ellenére az NKE rektori megbízottja úgy látja, hogy az Óbudai Árpád Gimnázium átvételével mindenki jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]