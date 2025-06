Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"857a1016-88e7-45a6-a536-35df4d39aaa9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Mindig lesznek olyanok, akik a készpénzhasználatban a szabadságot fogják meglátni, ez azonban nem állítja meg a technológiai fejlődést – vallja Ivan Grzalja, a Money Motion konferencia szervezője. A horvát szakemberrel arról is beszélgettünk, hogyan segítheti a technológiai fejlődés a bürokrácia leépítését, és arról is, miért érezte fontosnak a zágrábi találkozó megszervezését.","shortLead":"Mindig lesznek olyanok, akik a készpénzhasználatban a szabadságot fogják meglátni, ez azonban nem állítja meg...","id":"20250609_money-motion-interju-Ivan-Grzalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/857a1016-88e7-45a6-a536-35df4d39aaa9.jpg","index":0,"item":"611dfecb-8fd8-4550-8eb2-d6a37fa67e55","keywords":null,"link":"/360/20250609_money-motion-interju-Ivan-Grzalja","timestamp":"2025. június. 09. 10:30","title":"Azt nem tudjuk, Trump mit lép holnap, azt viszont igen, hogy Európa nem bírja követni a tempót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics pénzügyminisztert szélsőséges erőszakcselekményekre és a palesztinok emberi jogainak súlyos megsértésére buzdító kijelentéseik miatt szankcionálták.","shortLead":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics...","id":"20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f.jpg","index":0,"item":"2c13014b-f19c-48d4-ab18-36d501386f9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","timestamp":"2025. június. 10. 16:49","title":"Szankciókkal sújtott két izraeli minisztert a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae7d8c3-8cdc-416a-80da-34fc9366926a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" Legalább két ember meghalt, és többen megsérültek hétfő éjszaka.","shortLead":" Legalább két ember meghalt, és többen megsérültek hétfő éjszaka.","id":"20250610_Egy-ukran-szuleszetet-is-eltalalt-Oroszorszag-legutobbi-drontamadasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae7d8c3-8cdc-416a-80da-34fc9366926a.jpg","index":0,"item":"4732aa53-871b-4d64-b882-df7a12ad2ec7","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Egy-ukran-szuleszetet-is-eltalalt-Oroszorszag-legutobbi-drontamadasa","timestamp":"2025. június. 10. 10:30","title":"Újabb komoly orosz dróntámadás érte Ukrajnát, egy szülészetet is eltaláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b854188-f019-40a3-84df-b432fba8547f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2010 után a Fidesz jelentősen korlátozta a sztrájkjogot, előtte, az MSZP-SZDSZ kormányok idején Gaskó számos munkabeszüntetést és demonstrációt szervezett.","shortLead":"2010 után a Fidesz jelentősen korlátozta a sztrájkjogot, előtte, az MSZP-SZDSZ kormányok idején Gaskó számos...","id":"20250609_Meghalt-Gasko-Istvan-a-sztrajkkiraly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b854188-f019-40a3-84df-b432fba8547f.jpg","index":0,"item":"40baff29-776a-495c-857b-31623d0b13b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250609_Meghalt-Gasko-Istvan-a-sztrajkkiraly","timestamp":"2025. június. 09. 11:56","title":"Meghalt Gaskó István, a sztrájkkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced","c_author":"Balla István, Lakos Gábor ","category":"360","description":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma, fűrésztelep, és még focipálya is saját csapattal. Mára azonban a természet teljesen visszahódította magának a területet. Egy Kakpusztán felnőtt tanúval és a hely történetét könyvben is feldolgozó hagyományőrzővel jártuk be a környéket.","shortLead":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma...","id":"20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced.jpg","index":0,"item":"fbe08b33-3aed-47f8-b275-2a6f2bb6c2de","keywords":null,"link":"/360/20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","timestamp":"2025. június. 09. 20:00","title":"„Sokszor elsírom magam, ha kijövök ide” – A könyörtelen erdő az úr a nemrég még félezres Kakpusztán – Kihalt falvaink 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b352cedd-314b-4ba0-b699-b30cad51752b","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Néhány magánintézményben már végeznek robotok felhasználásával térdprotézisműtéteket. Az MI-vel megtámogatott szerkezetek pontosan modellezik, hogy a protézis hogyan illeszkedne a legjobban.","shortLead":"Néhány magánintézményben már végeznek robotok felhasználásával térdprotézisműtéteket. Az MI-vel megtámogatott...","id":"20250609_hvg-terdprotezismutet-magankorhaz-robotika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b352cedd-314b-4ba0-b699-b30cad51752b.jpg","index":0,"item":"7fe26597-c4ee-4214-ace1-e9e42421704c","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-terdprotezismutet-magankorhaz-robotika","timestamp":"2025. június. 09. 12:30","title":"Drága, de pontos: ilyen, amikor robot segíti a térdprotézisműtéteket Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675fabf3-4a47-4125-a4a9-ef8d893646e2","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"A legnagyobb jóindulattal se mondható, hogy a magyarok igazán kedvelnék a belsőségekből készült ételeket, pedig több érv is szól mellettük: remek fehérje- és kollagénforrások, változatosan elkészíthetők, nem túl drágák, és egészen izgalmas ízvariációkat lehet belőlük kihozni. A konyhamészárosként is tevékenykedő Szkladányi András arra tett kísérletet, hogy szakácskönyvével felülírja a pacallal, vesével, velővel és társaikkal kapcsolatos ellenérzéseket, és minden eszközt a kezünkbe ad ahhoz, hogy inspirációs forrásként, és ne zsigeri utálattal tekintsünk rájuk. ","shortLead":"A legnagyobb jóindulattal se mondható, hogy a magyarok igazán kedvelnék a belsőségekből készült ételeket, pedig több...","id":"20250609_Belsosegek-etelek-recept-maj-vese-velo-pacal-Szkladanyi-Andras-Fuletol-a-farkaig-szakacskonyv-konyhameszaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/675fabf3-4a47-4125-a4a9-ef8d893646e2.jpg","index":0,"item":"4f381f8a-93ee-4d9e-8fa2-d29e9a5fe595","keywords":null,"link":"/elet/20250609_Belsosegek-etelek-recept-maj-vese-velo-pacal-Szkladanyi-Andras-Fuletol-a-farkaig-szakacskonyv-konyhameszaros","timestamp":"2025. június. 09. 18:00","title":"A szív kényes alapanyag, az agy az egyik legbizarrabb, a here íze, mondhatni, kellemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sorozatban a második évben szerzett több bevételt külföldről a Wallis Csoport, mint amennyit Magyarországról.","shortLead":"Sorozatban a második évben szerzett több bevételt külföldről a Wallis Csoport, mint amennyit Magyarországról.","id":"20250610_wallis-beszamolo-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"fd705094-ae62-4577-9ff6-da39e84cd52c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_wallis-beszamolo-nyereseg","timestamp":"2025. június. 10. 13:20","title":"Bejött a Wallisnak a külföldi terjeszkedés, 100 milliárd forint fölé nőtt az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]