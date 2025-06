Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","shortLead":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","id":"20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"23d516f4-a103-47c1-8860-0a71987713f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","timestamp":"2025. június. 10. 12:42","title":"„Megállunk Csornán, hogy lehessen pisilni” – mondták be az Intercityn, miután elromlottak a vécék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ff9358-34f0-4dce-a148-d6abdf36c2b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt érve is van arra, hogy miért.","shortLead":"Öt érve is van arra, hogy miért.","id":"20250609_Vona-Gabor-es-partja-indul-a-2026-os-valasztasokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63ff9358-34f0-4dce-a148-d6abdf36c2b3.jpg","index":0,"item":"6b4fb114-2ca1-4038-9ad8-b1cb37db5a49","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Vona-Gabor-es-partja-indul-a-2026-os-valasztasokon","timestamp":"2025. június. 09. 21:14","title":"Vona Gábor és pártja indul a 2026-os választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc9d560-2a48-4f2a-aef7-d144b7ae5d7d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Trump üldözi a cégek sokszínűséget és befogadást támogató tevékenységét, de sok vállalat csak Amerikában enged neki.","shortLead":"Trump üldözi a cégek sokszínűséget és befogadást támogató tevékenységét, de sok vállalat csak Amerikában enged neki.","id":"20250610_amazon-meta-pride-amszterdam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbc9d560-2a48-4f2a-aef7-d144b7ae5d7d.jpg","index":0,"item":"e0377791-043b-4400-885c-d731b425f6d4","keywords":null,"link":"/elet/20250610_amazon-meta-pride-amszterdam","timestamp":"2025. június. 10. 12:59","title":"Az Amazon és a Meta kivonul az amszterdami Pride-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a655ee-3f43-4b2e-a7aa-26003f8fc9b6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jöhetne már az új KRESZ, bár a szabálytalankodókat vélhetően az sem fogja elrettenteni. ","shortLead":"Jöhetne már az új KRESZ, bár a szabálytalankodókat vélhetően az sem fogja elrettenteni. ","id":"20250611_szabalytalan-rolleres-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99a655ee-3f43-4b2e-a7aa-26003f8fc9b6.jpg","index":0,"item":"a450205b-4cda-4add-a7bf-fe7deea475db","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_szabalytalan-rolleres-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. június. 11. 08:52","title":"„Menjen már le az útról!” – rolleresnek kiabáltak az autósok az Erzsébet hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a Golfok, Astrák, Focusok felségterülete régóta. ","shortLead":"Ez a Golfok, Astrák, Focusok felségterülete régóta. ","id":"20250611_ketmillio-forint-15-eves-legatlagosabb-hasznaltauto-magyar-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35.jpg","index":0,"item":"380061fa-e651-47f1-aaca-6f6ea6a09610","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_ketmillio-forint-15-eves-legatlagosabb-hasznaltauto-magyar-piacon","timestamp":"2025. június. 11. 11:51","title":"Tizenöt éves, és kétmilliót kérnek érte – ilyen a legátlagosabb használt autó a magyar piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23272df9-e018-40dd-905a-f603961c5a94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó humanitárius segélyt vitt volna Gázába, de Izrael védelmi minisztere vasárnap arra utasította a hadsereget, hogy akadályozzák meg az aktivisták célba érését.","shortLead":"A hajó humanitárius segélyt vitt volna Gázába, de Izrael védelmi minisztere vasárnap arra utasította a hadsereget...","id":"20250610_Izrael-kiutasitja-a-Gazaba-tarto-aktivistakat-koztuk-Greta-Thunberget-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23272df9-e018-40dd-905a-f603961c5a94.jpg","index":0,"item":"30df994d-2af2-43e9-b8da-eb6e8509be51","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Izrael-kiutasitja-a-Gazaba-tarto-aktivistakat-koztuk-Greta-Thunberget-is","timestamp":"2025. június. 10. 08:42","title":"Az izraeli hatóságok kiutasítják Greta Thunberget és aktivistatársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8bd967b-0b47-4cb6-8d59-888529dd2bd9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nemrég átadott autóútszakaszok váltak fizetőssé.","shortLead":"Nemrég átadott autóútszakaszok váltak fizetőssé.","id":"20250610_fizetos-autout-utdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8bd967b-0b47-4cb6-8d59-888529dd2bd9.jpg","index":0,"item":"84c02021-16e0-405c-8640-7701ed946385","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_fizetos-autout-utdij","timestamp":"2025. június. 10. 08:47","title":"Két autóút újabb szakaszaiért kell mostantól útdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618b3b7f-d676-4306-b56e-c1e5e4b516de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakemberek szerint a jelenleginél sokkal nagyobb tudatosságra lenne szükség a szexuális úton terjedő betegségekkel kapcsolatban.","shortLead":"A szakemberek szerint a jelenleginél sokkal nagyobb tudatosságra lenne szükség a szexuális úton terjedő betegségekkel...","id":"20250611_Az-elmult-tiz-evben-megduplazodott-a-szifilisszel-diagnosztizaltak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618b3b7f-d676-4306-b56e-c1e5e4b516de.jpg","index":0,"item":"e0718324-b767-42c9-8fe4-56e526e2d860","keywords":null,"link":"/elet/20250611_Az-elmult-tiz-evben-megduplazodott-a-szifilisszel-diagnosztizaltak-szama","timestamp":"2025. június. 11. 09:27","title":"Az elmúlt tíz évben megduplázódott a szifilisszel diagnosztizáltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]