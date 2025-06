Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c8435b4-c80c-4fd9-ada1-6ed4e0ea0b37","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Márciushoz képest nőtt, éves alapon enyhén visszaesett az építőipar termelése. A szerződésállomány jóval magasabb volt, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Márciushoz képest nőtt, éves alapon enyhén visszaesett az építőipar termelése. A szerződésállomány jóval magasabb volt...","id":"20250613_Az-epitoipar-eletjeleket-mutat-de-odebb-meg-a-feltamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c8435b4-c80c-4fd9-ada1-6ed4e0ea0b37.jpg","index":0,"item":"1798f449-8cd2-4199-a43c-901ce03712d0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250613_Az-epitoipar-eletjeleket-mutat-de-odebb-meg-a-feltamadas","timestamp":"2025. június. 13. 08:52","title":"Az építőipar életjeleket mutat, de odébb még a feltámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e8472e-2b8f-4d2c-b0f1-2cf55247e670","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Akárcsak a Puskás Arénát, az MVM Dome-ot is háromszor töltheti meg az énekes.","shortLead":"Akárcsak a Puskás Arénát, az MVM Dome-ot is háromszor töltheti meg az énekes.","id":"20250613_zene-azahriah-koncert-mvm-dome-telt-haz-harmadik-fellepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13e8472e-2b8f-4d2c-b0f1-2cf55247e670.jpg","index":0,"item":"3c82a81e-c126-44e1-8f96-c2cf77aa9b9f","keywords":null,"link":"/kultura/20250613_zene-azahriah-koncert-mvm-dome-telt-haz-harmadik-fellepes","timestamp":"2025. június. 13. 17:44","title":"Néhány óra alatt elfogytak a jegyek Azahriah második októberi koncertjére, ezért egy harmadikat is tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1396915-ea47-4d8f-a988-8cd6ab891a83","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Szolnokon március óta a havi 150 ezer forintnál kevesebből élő nyugdíjasok évente egyszer rendkívüli támogatást igényelhetnek az önkormányzattól, de a helyi kormánypárti képviselők – egy költségcsökkentő csomag részeként – azt kezdeményezték, hogy szüntessék meg ezt a lehetőséget – értesült a HVG. A juttatás mértéke fejenként legfeljebb 20 ezer forint. Az ellenzéki polgármester nem támogatja a megszüntetésről szóló javaslatot, de a közgyűlésben a Fidesz-KDNP képviselői vannak többségben. ","shortLead":"Szolnokon március óta a havi 150 ezer forintnál kevesebből élő nyugdíjasok évente egyszer rendkívüli támogatást...","id":"20250614_nyugdijas-juttatas-20-ezer-forint-eltorles-szolnok-Fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1396915-ea47-4d8f-a988-8cd6ab891a83.jpg","index":0,"item":"2c759dc8-c6f9-4501-acec-70dfb32956e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250614_nyugdijas-juttatas-20-ezer-forint-eltorles-szolnok-Fidesz-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 08:48","title":"Eltörölné a nyugdíjasoknak járó 15-20 ezer forintos juttatást a szolnoki Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. június. 13. 12:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több utcaszakaszt csak a gyalog és kerékpárral közlekedők vehetnek majd igénybe, bizonyos utcákba csak engedéllyel lehet majd behajtani, valamint több helyen is megváltozik a jelenleg érvényben lévő haladási irány.","shortLead":"Több utcaszakaszt csak a gyalog és kerékpárral közlekedők vehetnek majd igénybe, bizonyos utcákba csak engedéllyel...","id":"20250612_erzsebetvaros-bkk-kozlekedesi-rend-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95.jpg","index":0,"item":"eb942f86-9e0d-4b42-b2f6-7a497d1c0201","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_erzsebetvaros-bkk-kozlekedesi-rend-valtozas","timestamp":"2025. június. 12. 17:51","title":"Alaposan felforgatják a közlekedési rendet a nyárra Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30616c3e-a2a2-4fe5-8088-842bf064741d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szerdán a magyar légteret is érintve repült az Air India Boeing 787-8 Dreamlinere Párizsból Delhibe. A repülőgép csütörtökön eddig tisztázatlan körülmények között, fedélzetén több mint 240 emberrel lezuhant.","shortLead":"Szerdán a magyar légteret is érintve repült az Air India Boeing 787-8 Dreamlinere Párizsból Delhibe. A repülőgép...","id":"20250613_air-india-lezuhant-repulogep-magyar-legtetr-paksi-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30616c3e-a2a2-4fe5-8088-842bf064741d.jpg","index":0,"item":"36f35752-7a13-449b-a54b-bc39793dcce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_air-india-lezuhant-repulogep-magyar-legtetr-paksi-atomeromu","timestamp":"2025. június. 13. 11:08","title":"Egy nappal korábban a Paksi Atomerőmű fölött is átrepült a csütörtökön lezuhant Air India utasszállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160bc3e7-935b-4037-97b6-41741aa25061","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország arra kérte állampolgárait, hogy tartózkodjanak a zsidó, illetve izraeli jelképek nyilvános viselésétől.","shortLead":"Az ország arra kérte állampolgárait, hogy tartózkodjanak a zsidó, illetve izraeli jelképek nyilvános viselésétől.","id":"20250613_izrael-nagykovetsegek-iran-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160bc3e7-935b-4037-97b6-41741aa25061.jpg","index":0,"item":"c2505a4d-398b-4ea2-9c64-b56a60c2dcb2","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_izrael-nagykovetsegek-iran-tamadas","timestamp":"2025. június. 13. 15:22","title":"Izrael világszerte bezárja a nagykövetségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21207756-4e7d-4771-b83e-34591b8199f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai támaszpontokat is készek megtámadni, ha Washington segít Izraelnek.","shortLead":"Amerikai támaszpontokat is készek megtámadni, ha Washington segít Izraelnek.","id":"20250614_Iran-nyugati-nagyhatalmak-Egyesult-Allamok-Egyesult-Kiralysag-Franciaorszag-Izrael-fenyegetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21207756-4e7d-4771-b83e-34591b8199f9.jpg","index":0,"item":"bc08a2b1-7f1a-4b8c-962d-82c6ea214e25","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_Iran-nyugati-nagyhatalmak-Egyesult-Allamok-Egyesult-Kiralysag-Franciaorszag-Izrael-fenyegetes-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 13:16","title":"Irán nyugati nagyhatalmakat fenyegetett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]