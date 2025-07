Kiderült, mit kért Jennifer Lopez a magyar szervezőktől az öltözőjébe

Semmilyen alkoholtartalmú italt nem kért Jennifer Lopez július 20-i, az MVM Dome-ban adott koncertjére, viszont ötven kilogrammnyi zöldségből és gyümölcsből készülnek majd neki turmixok – tudta meg a Blikk a szervezőktől.

„Az italfogyasztással kapcsolatban Jennifer Lopez és stábja sem tért el napjaink trendjétől: semmilyen alkoholt nem kértek. Egy különleges kérés viszont érkezett: Jennifer Lopez ezekben a hetekben-hónapokban egy tisztító-gyógyító kúrát tart, emiatt kifejezetten csak gyümölcs- és zöldségalapú folyadékokat iszik” – mondta a Blikknek a magyarországi koncertet szervező Green Stage Produkciós Iroda tulajdonosa, Guba Gábor. Ezt persze nem bolti dobozos gyümölcslevekkel biztosítják majd neki: a helyszínen fognak készülni a biodzsúszok.

A lapnak azt is elárulták, hogy J. Lo két konkrét receptre is rábökött azok közül, amiket a pesti szervezők felajánlottak neki: az egyik turmix dinnyét, rebarbarát, almát, kígyóuborkát, ribizlit, meggyet vagy gránátalmát, illetve gyömbért, citromot és mentát tartalmaz, a másik pedig alma, narancs, kígyóuborka, spenót, gyömbér, citrom és bazsalikom keveréke lesz. Ehhez és a többi italhoz összesen 50 kilónyi zöldséggel és gyümölccsel készülnek a koncertre az italfelelősök.

Az 55 éves Jennifer Lopez Up All Night című turnéja kedden, Spanyolországban kezdődött el. Ez J. Lo első turnéja hat év kihagyás után; huszonöt koncert után, Szardínián fog véget érni, az európai helyszínek mellett az énekesnő fellép többek között az Egyesült Arab Emírségekben, Kazahsztánban, Örményországban és Üzbegisztánban is.