A szennyesben elbújva szökött meg egy rab Franciaországban

Filmbe illő szökés zajlott le Franciaországban a napokban. Múlt pénteken járt le a börtönbüntetése egy rabnak, aki úgy döntött, hogy egy egészen nagy szuvenírt visz haza magával: a cellatársát – írja a The Guardian.

Mindezt úgy oldották meg, hogy a 20 éves férfi elrejtőzött a cellatársa szennyeszsákjába, amit egy gurulós kocsin tolt ki az aznap szabaduló ismerőse. A szökést csak 24 órával később vették észre az őrök, de nem tartott sokáig a fiatal szabadsága, hétfő hajnalban már el is fogták a rendőrök. A szöktetője hollétéről azonban továbbra sincs információjuk.

A börtönigazgatóság szerint az eset „súlyos és elfogadhatatlan működési hibák” következménye, amit most több hatóság is vizsgál. A 20 éves, akit Jokernek becéznek, elsősorban kisebb bűncselekmények miatt ült, de súlyosabb ügyek, például gyilkossági kísérlet és bűnszervezetben való részvétel miatt is nyomozás folyt ellene.

Az eset a Lyon-Corbas börtönben történt. Az intézményt 678 főre tervezték, de mára több mint 1200 fogvatartottat zsúfoltak be a celláiba. Franciaországban jelenleg 85 ezer rab van, miközben a férőhelyek száma alig haladja meg a 63 ezret. A hatóságok szerint a túlzsúfoltság jelentősen megnehezíti az őrök munkáját.

A magyar börtönökről is lehet hallani időnként rémtörténeteket, májusban például arról írtunk, hogy rühös lett egy rab Tökölön.

A nyitókép forrása: Jeff PACHOUD / AFP