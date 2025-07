Elütötte egy autó, 114 évesen meghalt a világ legidősebb maratonistája

114 éves korában meghalt a világ legidősebb maratonfutójaként számontartott Fauja Singh – számolt be az AP. A „turbános torpedó” becenevű sportoló azt követően vesztette életét, hogy elütötte egy autó.

Singh súlyos fejsérüléseket szerzett, amikor falujában, Jalandharban megpróbált átkelni az úton, egy autós azonban elgázolta, majd elhajtott a helyszínről. A futót kórházba szállították, ott azonban már nem tudták megmenteni az életét. Halálát futóklubja és jótékonysági alapítványa, a Sikhs In The City is megerősítette.

2011-ben, 100 évesen teljesítette a torontói maratont, ezzel minden idők legidősebb maratonfutójává vált. Guinness-rekorder ugyanakkor nem lett, mivel ahhoz szükség lett volna a születési anyakönyvi kivonatára, ő azonban csak brit útlevelével tudta bizonyítani születési dátumát.

Singh 89 éves korában kezdett futni, hogy feldolgozza felesége és fia egymást követő elvesztését. 2012-ben egyike volt a londoni olimpia fáklyavivőinek. Haláláról India miniszterelnöke, Narendra Modi is megemlékezett, aki szerint Singh tevékenységével India fiatalságát az egészséges életmódra inspirálta.