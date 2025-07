Az állásába került, hogy óriáskivetítőn csalta a feleségét a Coldplay koncertjén

Benyújtotta lemondását Andy Byron, az Astronomer nevű tech cég vezérigazgatója, miután nyilvánosságra került és virálissá vált egy videó, amin a nős, kétgyermekes férfi egy férjezett beosztottjával flörtöl egy Coldplay-koncerten – adta hírül a Sky News.

A férfit a Coldplay szerdai amerikai koncertjén videózták le, amint átkarol egy nőt, majd amikor tudatosult bennük, hogy az egész stadion őket látja az óriáskivetítőn, gyorsan szétrebbentek.

Coldplay's Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3