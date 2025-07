Palya Bea gyerekei apjáról: A legrosszabb rémálmodat veszed el férjül vagy feleségül

Palya Bea énekesnő a minap a Palikék világa című műsor vendégeként beszélt a férfiakhoz fűződő viszonyáról, a beszélgetést a Femina szemlézte.

Palya úgy fogalmazott: „Gyönyörű férfiakat szerettem, gyönyörű lelkeket, kívül-belül, és ők is engem. És nagyon sok fájdalmat is okoztak, valószínű én is nekik. Ahol most vagyok, így 49 évesen, úgy érzem, hogy nagyon hálás vagyok nekik, és nagyon sok férfit szeretnék megölelni, hogy »ne félj, minden jó lesz!«.”

Az énekesnőnek két lánya vagy, egyikük 2012-ben, a másik 2017-ben született. Gyermekei apjával nem voltak házasok, de a kapcsolatuk, amely 2018-ban ért véget, felért egy házassággal. „Az általa létrehozott helyzetekben, meg abban, hogy mi együtt voltunk, nagyon-nagyon sok tanulás volt. Az egyik oldala az is, ahogy Máté Gábor barátom mondja: »a legrosszabb rémálmodat veszed el férjül vagy feleségül«. Tehát ez is igaz” – fogalmazott. Az énekesnő hozzátette: egymás számára voltak sokszor a legnehezebb esetek, de azt semmi sem múlhatja felül a volt párjához kapcsolódó érzelmeket, a gyerekei megszületését.

„Ebben van nagyon sok szomorúság, meg egy nagyon mély hála érzése is” – tette hozzá.

Nyitókép: Palya Bea 2014-ben – fotó: Stiller Ákos