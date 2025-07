Visszafordíthatatlan fogínykárosodást szenvedett egy fiatal nő, miután egy kuruzsló végzett rajta szájfeltöltést

Sokkoló, ám valószínűleg nem példa nélküli történetet osztott meg közösségi oldalán Kuroli Enikő klinikai főorvos, patológus, bőrgyógyász szakorvos. Mint írta, egy 21 éves nőtől kapott engedélyt arra, hogy közzétegye a szájfeltöltése történetét, amely egy többnapos kórházi kezeléssel, visszafordíthatatlan fogínykárosodással és feljelentéssel végződött.

Zsófi a beszámolója szerint már a beavatkozás közben érezte, hogy fáj az álla, ami teljesen bekékült, mire hazaért, és másnapra az ínye is elkezdett kékülni. A feltöltést végző nő, akit az orvos is kuruzslónak nevez, azt mondta, hogy ez normális ilyenkor, és azt javasolta, hogy kenje be feketenadálytő-krémmel, és vegyen be fájdalomcsillapítót. Az állapota azonban egyre rosszabb lett.

Kelések jöttek ki az államon, hófehér lett az ínyem, mintha elhalt volna. Lerohadt az ínyem a fogamról,

írta le a helyzetet.

Ezután visszament a nőhöz, aki szerint mindez azért történt, mert Zsófi valószínűleg allergiás a töltőanyagra. Miután kioldotta, azt javasolta, hogy vegyen be gyulladáscsökkentőt, szedjen allergiagyógyszert, és ne forduljon orvoshoz, mert „nem lesz baj”. Zsófit végül a munkatársai vették rá, hogy menjen be az ügyeletre, ahol azonnal kórházba utalták, ahol közel egy hétig kezelték.

„Befektettek. Kiderült, hogy egy eret átszúrt. A töltőanyag elzárta a vérkeringést az állkapcsomban, az ínyemben és a nyálkahártyámban. Ezért vérhígítót, antibiotikumokat, fájdalomcsillapítókat kaptam, és naponta tűvel szúrták az ínyemet és az állkapcsomat, hogy oldószert juttassanak be és megmentsék a területeket” – írta Zsófi, aki két hétig sem enni, sem aludni nem tudott a fájdalomtól. A kezelőorvosa szerint az ínye egy része nem fog helyrejönni, és valószínűleg tíz éven belül műtétre lesz szüksége. A történtek után feljelentést tett.

Kuroli Enikő a posztjában úgy fogalmazott: soha még nagyobb szükség nem volt arra, hogy komoly szankciókkal büntessék azokat, akik illegálisan, orvosi diploma nélkül végeznek esztétikai beavatkozásokat, így ajakfeltöltést is. Ehhez rendelő kell, orvossal, mert Magyarországon ez a törvény szerint orvosi kompetencia. Egyben megszólította Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárt, hogy „támogassa azt a törekvést, hogy a nem orvosok illegális esztétikai beavatkozásait az eddigieknél jóval komolyabb törvényi szabályozás szankcionálja”.

Azoknak a fiatal nőknek pedig, akik huszonévesen esztétikai beavatkozáson gondolkoznak, azt javasolja, hogy ne tegyék. „Nem az ajak- vagy arcfeltöltésektől lesztek vonzóbbak! Tanuljatok, éljetek, élvezzétek az életet, és vigyázzatok magatokra! LÁNYOK, SZÉPEK VAGYTOK!” – zárta a posztját, ami itt nézhető meg fotókkal együtt.

(Borítóképünk illusztráció.)