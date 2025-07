Nyilvánosságra hozták Hulk Hogan halálának okát, ez pedig szívroham volt – írja a floridai Pinellas Megyei Törvényszéki Orvosszakértői Központ megállapítása nyomán a Page Six.

Hogannek a dokumentumok alapján korábban is voltak szívproblémái, például pitvarfibrillációt is diagnosztizáltak nála, ami a szívritmuszavar egy gyakori fajtája. Az orvosi adatok szerint Hogan korábban leukémiával is küzdött, ami korábban nem volt ismert.

A pankrátor halálát a törvényszéki orvosszakértők természetesnek minősítették, majd engedélyezték Hogan elhamvasztását, ugyanakkor annak időpontját nem tudták megmondani.

Korábban mi is megírtuk, hogy a 71 éves Hoganhez múlt hét csütörtökön, helyi idő szerint reggel riasztották szívmegállás miatt, de már nem tudták megmenteni. Májusban nyaki műtéten esett át, és már akkor arról beszéltek, hogy nincs jól.

Hulk Hogan forradalmasította a pankrációt, a nyolcvanas-kilencvenes évek legismertebb arca volt a műfajban. Oroszlánrészt vállalt abban, hogy a pankráció globális méretű szórakoztatóipari termékké nőtte ki magát, éveken át szinte minden nagy show végén az ő meccse volt a fő műsorszám. Nemcsak a sikereknek, de a világ legnagyobb pankrációs cége, a WWE nagy szteroidbotrányának is részese volt, az 1994-es bírósági perben elismerte, hogy 13 éven keresztül maga is használt szteroidokat.

Nyitóképünkön Hulk Hogan 2024-ben. Fotó: AFP / Jim Watson