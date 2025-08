Tragédiát okozna a kötelező sisakviselés bevezetése – állítja a Kerékpárosklub elnöke

Azokban az országokban, ahol kötelezővé tették a sisak viselését, drasztikusan visszaesett a kerékpározás. Ausztráliában és Új-Zélandon például 30 százalékkal – állítja kutatásokra hivatkozva közösségi oldalán a Magyar Kerékpárosklub elnöke.

Kürti Gábor azt írja, a rendszeres biciklizés átlagosan egy-három évvel tolja ki az élettartamot a testmozgás jótékony hatásai miatt. Magyarországon körülbelül 1,3 millió felnőtt elsőszámú közlekedési eszköze a kerékpár, így ha a bukósisak kötelezővé tétele csupán a 15 százalékuk tenné le, már az is 400 ezer vesztett életévvel járna.

Kürti emellett úgy véli, hogy a kötelező sisakviselés több balesethez is vezetne. „Nemzetközi példák és hazai statisztikák is bizonyítják, hogy míg a sisak a megtörtént balesetek egy kis részében nyújthat valamennyi védelmet, addig a kerékpározók számának növekedése közvetlenül a kerékpáros balesetek megtörténése ellen is hat. Egyszerűen a nagyobb autóvezetői kooperációs rutin, ismerősök és rokonok miatti személyesebb viszonyulás és érzékenység, több autóvezető személyes kerékpáros tapasztalata, és hasonlók miatt. Ha a kerékpározók száma csökken, az egy főre jutó baleseti kockázatuk emelkedik” – írta.

Szerinte a sisak nem véd annyival jobban, mint amennyire befolyásolja a közlekedés résztvevőinek viselkedését. Saját mérésére hivatkozva állítja azt, hogy a magyarországi autósok számszerűen kisebb oldaltávolságot hagynak azok mellett, akik sisakot viselnek, és a biciklisekben is hamis biztonságérzet alakul ki: merészebben és kockázatvállalóbban közlekednek, különösen a gyerekek. „Személyes véleményem, hogy a kötelezővé tétel legfeljebb a 6-8 év alatti, nem teherbiciklin (azaz magasan, gyerekülésen) szállított passzív bringázók esetében megfontolandó” – jelezte.

Kürti felsorol még néhány kisebb érvet a kötelezővé tétel ellen, például, hogy ellehetetlenülnének a közbringarendszerek, kánikulában csökkenhet a bringások koncentrációja, hogy háromévente lejár a sisakok szavatossága és hogy növelik a kerékpározás árát.

„Nem vagyok sisakellenes” – szögezte le Kürti, hozzátéve, hogy hegyi túrákon, versenyeken ő is hordja és a munkahelyén is kötelező viselni. Emellett mindhárom gyerekére ráadta. „Tehát inkább hasznosnak tartom fejsérülések elkerülésére, de bármilyen sisakkampány és kötelezővé tétel ellen vagyok.”