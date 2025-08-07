Társulati nyomásra lemondta izraeli fellépését a londoni Royal Ballet and Opera

Társulati nyomásra lemondta izraeli fellépését, a Tosca 2026-os tel-avivi előadását a londoni Royal Ballet and Opera – írja az OperaWire cikke alapján a Papageno.

Alex Beard, a Royal Ballet and Opera vezetője úgy nyilatkozott, a döntést 182 társulati tag, köztük táncosok, zenészek, énekesek, valamint a művészeti, technikai és adminisztratív részlegek munkatársai által aláírt nyílt levél után hozták meg. Mint írják, a tiltakozók „elítélték a színház vezetőségének hallgatását Izrael népirtó magatartásával kapcsolatban, amely több mint 60 ezer palesztin halálát okozta”.

„Elutasítunk minden jelenlegi és jövőbeli fellépést Izraelben”, valamint követelték, hogy a társulat „ne lépjen színpadra olyan intézményekben, amelyek legitimálják és gazdaságilag támogatják a civilek tömeges meggyilkolásában részt vevő államot”

– állt a levélben.