Telex: Kukacos a víz a Tolna megyei Szakályon

Kukacok vannak a csapból folyó vízben Tolnában, Szakályon – írja a Telex . A Facebookon több fotót is posztoltak a lakók, azok alapján pedig azonosítható: a vízben szúnyoglárvák tanyáznak – állítja a polgármester.

Feuerbach Szabolcs polgármester a Telexnek azt mondta, hogy a helyi vízszolgáltatásért felelős ERÖV Zrt. kiment, mintát vett, és meg is állapította, hogy a vízminőség nincs rendben, de azt „véletlenül se ismerik el, hogy kukacos volt a víz”.

A szúnyoglárvákkal az az igazán nagy gond jelen esetben, hogy picik – vagyis simán átjutnak a szűrők egy részén. A Telex azt írta, úgy tudják, hogy a vízszolgáltatásért felelős cég technológiai meghibásodásra hivatkozik, fertőtlenítést ígértek. Az, hogy látják a problémát, abból is látszik, hogy Szakályra hétfő óta lajtos kocsival viszik a vizet – a helyiek szerint viszont azokból is barna víz jön.