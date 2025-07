Megkéselte kollégáját, majd vízbe ugrott a legnagyobb óceánjáróról a legénység egy tagja

Többször is megszúrta késsel 28 éves kolléganőjét, majd elmenekült és a vízbe vetette magát a Icon of the Seas luxus-óceánjáró legénységnek egyik tagja – adta hírül a NBC News.

A hajó megállt, visszafordult, de a vízbe ugró 35 éves férfinak már csak a holttestét találták meg. Megsebesített áldozatát ellátták, állapota stabil.

Az eset még csütörtökön történt, amikor a világ legnagyobb óceánjárója Miami felé tartott a Bamahákról. Az áldozat és a vízbe ugró támadója is dél-afrikai volt, de a hajót üzemeltető Royal Caribbean hajótársaság nem közölte kilétüket, és az eset indítékairól is csak szűkszavúan nyilatkozott: „személyes nézeteltérés” volt köztük.

Borítóképünk illusztráció, rajta az Icon of the Seas első útnak indulásakor.