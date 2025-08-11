Máris azt találgatják, lesz-e folytatása a Csupasz pisztoly folytatásának

A múlt héten debütált a mozikban a Csupasz pisztoly-franchise folytatása Liam Neeson és Pamela Anderson főszereplésével (a kritikánk róla itt olvasható), és már közel 17 millió dolláros bevételt hozott. Ennek apropóján az Entertainment Weekly máris arról kérdezte a rendezőt, Akiva Schaffert, lesz-e folytatása a folytatásnak.

Schaffer óvatosan úgy fogalmazott: nem akarja elkiabálni, és szerinte még nem is dőlt el a dolog, de örül annak, hogy jól startolt a film. Mint mondta, kívánni sem mert volna jobbat ennél, és azt is hozzátette, hogy a bevételi oldalon nagyon stabilan hozzák a számokat. Ez tehát mindenképp bizakodásra ad okot.

Természetesen Anderson és Neeson románca is szóba került, amit egyelőre nem erősítettek meg hivatalosan, de mostanra az egész internet és minden bulvárlap azt próbálja kitalálni, hogy a róluk készült intim hangulatú fotók a valóságot tükrözik-e, valóban egy párt alkot-e a magánéletben a két sztár. Schaffer azt mondta kettejükről: remélte, hogy a film sajtóturnéjára időzítik a kapcsolatuk felvállalását, és abban is biztos, hogy a produkció így el tudott érni egy olyan réteget is, amelyet egyébként nem tudott volna.