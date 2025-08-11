Curtis és Barnai Judit összeházasodott

Összeházasodott Curtis, azaz Széki Attila és Barnai Judit – erről maga a rapper adott hírt a közösségi oldalán egy esküvői fotó kíséretében.

A hétfői ceremónián jelenlévő Bors azt írja, Curtis és a kosárlabdajátékos Barnai öt éve alkotnak egy párt, az eljegyzés tavaly nyáron történt.

A lap beszámolója szerint az újpesti polgármesteri hivatalban családtagok és barátok voltak jelen, Curtis édesanyja kórházi kezelés miatt nem tudott ott lenni. Az esküvőről a kerület hivatalos Facebook-oldalán is megjelent egy bejegyzés, amely szerint az „a legnagyobb titokban zajlott”.

A rapper mostanában kevésbé a zenéje, sokkal inkább a politikai szerepvállalásai miatt került be a hírekbe, többek között azért is, mert az elmúlt másfél évben feltűnt Orbán Viktor évértékelőjén, kapott munkát a közmédiától, majd a kormány drogprevenciós programjának arca lett. Időközben szerepelt a miniszterelnök TikTok-csatornáján is, igaz, utóbbi kapcsán később arról beszélt, hogy nem tervez „díszfideszes” lenni.