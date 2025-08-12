Bérgyilkosnak fogadták fel az amerikai nőt, de nem sült el a fegyvere és még álcázni sem tudta magát

Elítéltek egy amerikai nőt, aki 2019-ben az Egyesült Királyságba utazott két üzletember megbízásából, hogy bérgyilkosként végezzen egy brit férfivel és családjával. A férfi konfliktusban állt a nőt megbízó üzletemberekkel – számolt be róla a BBC.

A 44 éves nő célpontja végül az egyik családtag lett, akire az arcát eltakarva próbált tüzet nyitni Birminghamben, azonban a fegyver meghibásodott és a férfi sértetlenül elmenekült a helyszínről. A nő az álcázással nem sokat törődött: az arcát ugyan nikábbal igyekezett eltakarni, azonban sem a cipőjét, sem a telefonját nem cserélte le, így a térfigyelő kamerák felvételén könnyedén azonosítani tudták.

Néhány óra múlva újra próbálkozott, hívott egy taxit és elment a férfi házához, ahol vaktában rálőtt néhányszor az épületre, majd onnan is elrohant és éveken át bujkált – többek között Örményországban –, mielőtt a Daily Mail nyomozása segítségével elfogták és kiadták az Egyesült Királyságnak.

A nőt 11–1 arányú esküdtszéki döntéssel találták bűnösnek gyilkosságra irányuló összeesküvés és a fegyverrel való fenyegetés vádjában, valamint egyhangúlag az illegális lőszerimport ügyében. A rendőrség szerint csak a fegyver meghibásodása vagy egy „rossz” lövedék akadályozta meg, hogy a támadás halálos kimenetelű legyen.

Az amerikai lövöldöző előélete szinte teljesen tiszta, a támadás ötletgazdái azonban már tavaly börtönbe kerültek szintén gyilkosságra irányuló összeesküvés miatt. A nő ítélethirdetése augusztus 21-én lesz.

A nyitókép forrása: West Midlands Police / AFP.