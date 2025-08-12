Teljesítik Cintula utolsó kívánságát, még idén megjelenhet a könyve

A Blikk úgy tudja, a Duna Book karácsonyig kiadja azt a könyvet, amelyen az egykori rádiós szinte az utolsó pillanatig dolgozott.

Meghalt Keresztes Tibor, Cintula, az első magyar DJ A legendás rádióst 81. életévében érte a halál.

A könyv elkészítésének folyamatát a barátja és kollégája, Baráz Miklós vezeti tovább. A kézirat mintegy hetvenöt százalékban készen is van. „Az eddig megszületett részeket még Cintula is látta, kontrollálta a kéziratot” – árulta el Baráz.

Cintula két évvel ezelőtt a Blikknek azt mesélte, hogy nem klasszikus életrajzi kötetet ír. „Történetek az életemből, amiket elmeséltem néhány barátomnak, ők pedig fejezetenként megírták. Az ezer oldalból eddig ötszázat ki kellett szelektálnom, és még dolgozom rajta. Izgalmas lesz, előveszek benne mindenkit, akit a show-bizniszben megismertem.”