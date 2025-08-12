Új, ingyenes Duna-strand nyílt Budapesten

A XI. kerületi fürdőhely alkalmasságát a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) vizsgálata igazolta, így megnyílhatott – a Római Plázs után – a fővárosi Duna-partszakasz újabb szabadstrandja.

A Dunában való fürdőzéshez szükséges szolgáltatások a hatósági elvárásoknak megfelelően rendelkezésre állnak az Árasztó-parton, így van mosdó, zuhany, ivóvíz a helyszínen, egészségügyi ellátás és vízimentő szolgálat is.

A szabadstrand augusztus 31-ig minden nap 10-18 óra között tart nyitva, az időjárástól, a vízállástól és a vízminőségtől függően.

A dél-budai szabadstrand megközelíthető a 33-as autóbusszal, valamint kerékpárral a gáton kijelölt bicikliúton.

Nyitókép: Duna-fürdő Árasztó-part / Facebook