Soha ennyi sátrat nem adományoztak el a Szigetlakók a fesztivál után

Idén minden korábbi évhez képest kevesebb gazdátlan kempingfelszerelést hagytak hátra maguk után a Sziget fesztivál látogatói, és rekordmennyiségű sátrat, matracot és takarót adtak le a gyűjtőpontokon – közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

A szervezet 120 önkéntessel gyűjtötte össze augusztus 12-én, a fesztivál zárása után azokat felszereléseket, amelyeket a fesztiválozók nem akartak hazavinni: csaknem 300 sátrat, 400 matracot, 100 hálózsákot, illetve számos polifoam fekhelyet, takarót, törölközőt, széket, ponyvát, asztalt és párnát, összesen nagyjából 2000 eszközt szállítottak el.

A gyűjtőpontokról elvitt és a takarítás során összeszedett eszközök egy 7,5 tonnás kamiont és négy kisteherautót töltöttek meg, valamint egy további, 3,5 tonnás járművet raktak tele a szakadt, már nem használható sátrakkal – ez utóbbiakat a Sziget fesztivál egy partnerszervezete hasznosítja újra: a fesztivál logójával ellátott táskákat, hátizsákokat és egyéb kiegészítőket készít majd belőlük.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2018 óta gyűjti össze a Sziget zárása után a területen hátrahagyott sátrakat, matracokat és más felszereléseket, amelyeket aztán gyermektáborokban és a hajléktalan emberek ellátásában hasznosítanak.