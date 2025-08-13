Szexuális erőszak kísérlete miatt is elfogtak valakit a rendőrök a Szigeten
A fesztiválon civil ruhás nyomozók és elektromos rollerrel közlekedő egyenruhások is járőröztek.
HVG
Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt három, kábítószer birtoklása, illetve fogyasztása miatt tíz embert fogtak el a rendőrök az idei Sziget Fesztiválon, és különböző droggyanús anyagokat – tablettákat, kokaint, növényi származékot – is lefoglaltak.
További elfogásokról is beszámolt a hatóság: garázdaság miatt hét, lopás, illetve csalás miatt két-két, szexuális erőszak kísérlete, illetve szexuális kényszerítés miatt pedig egy-egy embert kapcsoltak le. Így járt négy, körözés alatt álló ember is.
A forgalomellenőrzéskor egyvalaki engedély nélküli vezetés miatt akadt fenn, de volt, aki eltiltás hatálya alatt, más ittasan vezetett.
A fesztivál alatt Közlekedési Hatóság és a Budapesti Közlekedési Központ összesen 697 taxit ellenőrzött, de csak 82-nél találtak szabálytalanságot.
A Sziget területén a Budapesti Rendőr-főkapitányság egyenruhásai elektromos rollerekkel járőröztek, civil ruhás kollégáik pedig a látogatók közé vegyülve dolgoztak. A munkájukat francia, német és holland rendőrök is segítették. Készenlétvben álltak a vízirendőrök is, akik a nap 24 órájában járőröztek, hogy segítséget nyújthassanak azoknak, akik esetleg elsodródnak a Dunában.
