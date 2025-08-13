Megmentette édesanyja életét egy békéscsabai kislány

Megmentette édesanyja életét egy 8 éves békéscsabai kislány – számolt be az RTL Híradó. Hanna édesanyja július közepén, a hajnali órákban kapott tüdőembóliát, a kislány ekkor azonnal tárcsázta a segélyhívót, így a mentők még időben a helyszínre tudtak érni.

„Az utolsó pillanatban tudtam szólni a 8 éves kislányomnak, hogy hívja a mentőket.” – idézte fel a történteket az anya, akit azóta is kórházban ápolnak. „Felhívta a segélyhívót, elmondta, hogy mi a probléma, végig vonalban volt, a segélyhívó utasításait teljesítette” – számolt be az esetről. Hanna saját elmondása szerint nagyon meg volt rémülve, sírt és zokogott. A segítség azonban időben érkezett.

„Mondták, hogy mit kell csinálni, hogy rázzam meg Anyának a vállát, meg hogy a fejét fordítsam oldalra. Nem bírtam, mert mintha feszítette volna” – emlékezett vissza a kislány, akinek édesanyja már óvodás korában megtanította, hogyan hívjon segítséget szükség esetén.

Az elsőként a helyszínre érkező Szemenyei Kamilla őrmester elmondta, hogy Hanna megmentette az édesanyja életét, amihez nagyon nagy lélekjelenlét kellett. A kislányt azóta a Békéscsabai Rendőrfőkapitányság is vendégül látta, miután megtudták, hogy rendőr szeretne lenni.