A Brad Pitt házát feldúló tinédzserek más hírességek otthonát is megcélozták

A Brad Pitt otthonát kifosztó fiatalok több hírességhez is betörhettek a Los Angeles-i rendőrség szerint – írja a BBC. A négy őrizetbe vett tinédzser – két 18 éves, egy 17 és egy 16 éves fiú – egy utcai banda tagjai, otthonaik átkutatásakor a rendőrök megtalálták az ellopott tárgyakat is.

Betörtek Brad Pitt öt és fél millió dolláros otthonába Hárman voltak, az ablakon másztak be. Egyelőre nem lehet tudni, mit vittek el.

A rendőrség nem nevezte meg a többi érintett hírességet, de idén olyan Los Angeles-i sztárok jelentettek betöréseket, mint Nicole Kidman, Yoshinobu Yamamoto, a Los Angeles Dodgers dobója, valamint Olivier Giroud, az Los Angeles FC korábbi csatára.

A nyomozás június végén indult, miután Pitt otthonába három maszkos ember tört be. Jim McDonnell, a Los Angeles-i rendőrség vezetőjének elmondása szerint a bandatagok átmásztak a Los Feliz városrészben található, tágas, három hálószobás házat körülvevő kerítésen, és az egyik ablakot betörve jutottak be az ingatlanba. Pitt a betörés idején nem volt otthon, még mindig tart az új filmjét, az F1-et népszerűsítő körútja.

A rendőrség nem részletezte, hogy a házkutatások során milyen tárgyakat sikerült visszaszerezni.

McDonnell azt mondta, a betörőbandák egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak – például rejtett kamerákat helyeznek el a célpont háza körüli virágágyásokban vagy az utca túloldalán, hogy megfigyeljék a napi rutinját. A tolvajok emellett wifizavarókat is bevetnek, hogy megbénítsák az otthoni biztonsági rendszereket és azokat a kamerákat, amelyek riaszthatnák a tulajdonost vagy a rendőrséget.

A rendőrfőnök szerint a hírességek és sportolók azért lehetnek könnyebb célpontok, mert nyilvánosak a fellépéseik és a mérkőzéseik időpontjai. Hozzátette azonban: bárki, aki a közösségi médiában posztol az utazásairól, akaratlanul is elárulhatja tartózkodási helyét egy betörőnek.