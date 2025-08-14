Megalázó módon zavartak el egy szoptató anyát a Magyar Zene Házában, de utóbb elnézést kértek

„Tudomásunkra jutott, hogy néhány napja az Önök intézményében egy gyermekét nyilvános helyen szoptató anyát a biztonsági őr keresetlen stílusban, a többi látogató előtt, rendkívül megalázó módon szólított fel arra, hogy azonnal távozzon, és a szoptatást az erre a célra fenntartott baba-mama szobában folytassa. A helyszínen a család ráadásul azzal szembesült, hogy az Önök munkatársa a viselkedése aggályosságát sem volt hajlandó elismerni, és a jelen lévő kollégákkal együtt abban sem támogatták a párt, hogy a későbbi visszajelzés végett megtudhassák a biztonsági őr nevét” – írta a Másállapotot a szülészetben a Facebookon egy, a Magyar Zene Házának címzett nyílt levélben. Hozzáteszik: „Levelünk célja nem a megszégyenítés vagy pellengérre állítás, hanem a visszajelzés és az edukáció.”

A Másállapotot a szülészetben azt írta, hisznek abban, hogy „egy ilyen progresszív kulturális központ” az emberi jogokat tiszteletben tartva, valóban családbarát szemlélettel jár majd el a jövőben. Úgy vélik, minden kulturális intézménynek és biztonsági őrnek tudnia kellene 2025-ben, hogy szoptatni szabad ott és akkor, amikor és ahol a baba és az anya igénylik, a szoptatásbarát hozzáállás nem pluszszolgáltatás, hanem minimumkövetelmény, és hogy

a szoptatás- és családbarát működés alapfeltétele önmagában nemcsak a baba-mama szoba, hanem annak elismerése, hogy az anya képes döntést hozni a szoptatás helyéről és idejéről.

Hozzáteszik: „az anyák elmagányosodását fokozza, ha egy közösség nem támogatja a nyilvános szoptatást”. Mint írják, a szoptatás határozottan nem közszeméremsértés. „Tapasztalataink szerint a szoptatás nem egy feltűnő tevékenység, és annak van teendője ezzel, akit zavar. Könnyen megvalósítható, hogy az az illető másfelé nézzen, és a figyelmét másra irányítsa.”

Mint írják, „a szoptató nők a társadalom szabad, egyenjogú és cselekvő tagjai, akik van, hogy szoptatás közben is aktívan jelen vannak a társadalom tereiben, mert épp dolgoznak, beszélgetnek, kikapcsolódnak, önkénteskednek, alkotnak”.

Valamivel a poszt megírása után a Magyar Zene Háza válaszolt a Másállapotot a szülészetben csoportnak, megköszönve, hogy felhívták a figyelmüket „egyik külső partnerünk munkatársának tájékozatlan intézkedésére”. Mint írják, a Magyar Zene Háza „természetesen tiszteletben tartja az édesanyák és kisbabák igényeit és szükségleteit.

Az épületben kialakított baba-mama szoba egy lehetőség azon vendégeink számára, akik igénylik a nyugodtabb környezetet, de igénybevétele természetesen nem kötelező.

Sajnálattal olvastuk az Önök által leírt esetet. Fontos üzenet számunkra, hogy ne csak belső kollégáinkat, hanem külső partnereink munkatársait is rendszeresen emlékeztessük és képezzük a Ház által képviselt elfogadó szemléletről” – írják.

Hozzáteszik: „Az érintett családnak ezúton is szeretnénk kifejezni sajnálatunkat.”

Borítóképünk illusztráció.