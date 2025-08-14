Sikeres miskolci városfejlesztés: padot helyeztek el egy fa alatt

Új padot kapott Miskolc – derül ki az egyik önkormányzati képviselő posztjából. „Mese nincs! A városért dolgozni kell!” – hirdeti közösségi oldala borítóképén Bajusz Gábor, a Fidesz miskolci önkormányzati képviselője, aki a hét elején fényképpel is beszámolt a városért végzett munka újabb gyümölcséről.

A bejegyzés szerint Komlóstető városrészen került ki egy új pad egy fa alá. A körülbelül négyezer lakosú városrészbe újonnan kihelyezett – akár öt pihenni vágyó kiszolgálására is alkalmas – ülőbútorról Bajusz saját szigorú mottójának megismétlésével adott hírt. A fejlesztésről készült fotót pedig saját egyéni logójával is ellátta.

Miskolc fideszes városvezetés nem először büszkélkedik el apróságokkal lakosai felé. Mint arról márciusban beszámoltunk, azt is helyi sikerként próbálták meg kommunikálni, hogy a közétkeztetésben évekkel korábban visszavágott ételadagokat az eredeti mennyiségre állították vissza.