Másfélről egy deciliterre csökkentette a közétkeztetésben adott levesadagokat a Miskolcon működő Kórház- és Menzaétkeztetési Zrt. (KEM) februárban – számolt be a Magyar Narancs. Mint írják, legnagyobb mértékben az óvodások adagjaiból faragtak le más fogások esetében is, ráadásul az egészségesebb hozzávalókból vettek el a legtöbbet: kockasajtadagjukat 3-ról 2-re, a gabonakészítményeket 2-ről 1 dekára csökkentették, és salátából is két dekával kevesebbet kaptak.

A fideszes városvezetés az előző önkormányzatot hibáztatta, 2019 és 2024 között ugyanis Veres Pál polgármester egy ellenzéki koalícióval vezette Miskolcot. Bajusz Gábor, a Fidesz helyi frakcióvezetője szerint Veresék öt éven át gátolták, hogy a miskolci óvodások étkeztetésére szánt összeget megemeljék, miközben 2020 óta több alkalommal, évente akár többször is megszavazták a KEM Zrt. díjemelési kérését, összesen 25 százalékkal drágult ebben az időszakban a közétkeztetés.

A KEM Zrt. jogelődjének tíz évre adta koncesszióba a közétkeztetést a miskolci önkormányzat 2017-ben, összesen 9,2 milliárd forintért. Az elégedetlenség évek óta tart, 2023-ban közétkeztetési tanácsot állított fel az önkormányzat a cég bevonásával, a kezdeményezés célja az volt, hogy az intézmények asztalára kerülő étel jó minőségben és megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre. A Magyar Narancs kereste a KEM Zrt. ügyvezetőjét a februári adagok csökkenésével kapcsolatban, de nem kaptak választ.

Február végén végül Tóth-Szántai József polgármester bejelentette, márciustól emelik a gyermekétkeztetés adagjait, valamint a minőségen is változtatnak, ennek költségvonzatairól azonban nem osztott meg részleteket. A levesadagok így visszatértek a másfél decis szintre, de többen szóvá tették, hogy a polgármester azt próbálja sikerként eladni, hogy sikerült újra elérni a város közétkeztetési ellátásának alapszintjét, és volt olyan szülő is, aki azt állította, az iskolából továbbra is rendszeresen éhesen érkezik haza gyermeke.

