Csehországban a benácult Kanye West koncertjének betiltását követelik

Petíciót indított több prágai emberi jogi szervezet a most épp Ye néven fellépő rapper, Kanye West prágai koncertjének megakadályozása céljából; a petíciót már három tucat cseh értelmiségi, köztük az előző ombudsman is aláírta. A dokumentum arra kéri a város vezetését, hogy ne engedje megrendezni a koncertet – szúrta ki a Prague Morningban a 444.

A koncertet azért rendeznék meg Prágában, mert lefújták a szlovák Rubikon Fesztivált, amelyen Ye fellépett volna, és ez lenne helyette. Azonban ez egyelőre nem több tervnél, és még egyetlen cseh koncertszervező sem jelentette be, hogy valóban sor kerül a koncertre, sőt azt is jelezték, ilyen rövid alatt az sem biztos, hogy meg lehetne teremteni a körülményeket.

A rappernek már a tervezett pozsonyi fellépése is tiltakozást generált, szintén petíció indult ellene, és több zenekar is visszalépett; épp ezért fújták le azt a fesztivált, amely egyébként Ye egyetlen európai fellépése lett volna a nyáron.

A petíció szerint Kanye prágai fellépése megsértené a történelmi emlékezetet, a katonai erőszakot dicsőítené, és megalázná a nácik áldozatait. Hozzáteszik: a koncert megszervezése veszélyes is lenne, mivel odacsődítené a hazai és környező országbeli szélsőségeseket.

Kanye West több antiszemita poszt után saját maga nevezte magát nácinak, írt dalt Heil Hitler címmel, és árult a webshopján horogkeresztes pólót is. Westet ki is tiltották Ausztriából a hitleres száma miatt.

Magyarországon nemrég az Izraelt megtámadó terrorszervezetekkel szolidaritást vállaló Kneecap kavart hasonló botrányt; az ír raptrió Sziget-fellépését végül a magyar kormány hiúsította meg, kitiltva az együttes tagjait Magyarországról.