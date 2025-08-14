Egymásnak esett két német tartomány azon, hogy ki találta fel a Bratwurstot – írja a BBC.

A történeti hagyomány szerint a Regensburgnak a Dunán átívelő régi kőhídjának közelében található Wurstkuchl fogadó az, ahol a legrégebben, már 1378 óta árusítják a német nemzeti karakterisztika egyik meghatározó ételét, a Bratwurstnak nevezett sültkolbászt.

Clio azonban elfordult a bajoroktól és inkább Türingiára mosolygott rá, mivel a történészek egy újonnan megtalált forrásból kimutatták, hogy a tartomány fővárosában, Erfurtban már 1269-ben állt olyan stand, ahol elvileg süthettek Bratwurstot is.

A sültkolbászt az eddig ismert legkorábbi forrás 1404-ben említi Türingiával kapcsolatban, miszerint Arnstadt városában egy garasba került a sültkolbásznak való bél.

A történelem ilyetén fordulata ugyanakkor kevéssé zavarja a Wurstkuchl fogadót családi vállalkozásként futtató Alexandra Meiert, aki egy német tévének el is mondta, hogy nem hiszi, hogy attól, hogy hirtelen a fogadója csak a második legrégebbi Bratwurstozó lett Németországban, a vendégek otthagynák őket.

Az emberek a minőségért jönnek ide és abban nincs túl nagy változás a középkor óta. A kolbászok továbbra is kizárólag sertéssonkából készülnek, a savanyúkáposztát saját receptúra alapján erjesztik a pincében és a híres Wurstkuchl mustár is magáért beszél – sorolta a fogadó mellett az érveket Meier.

Nem ez az első alkalom, hogy vita tör ki Németországban a Bratwurst eredetéről, korábban Nürnberg és Regensburg feszült egymásnak az elsőségért, azt a kört akkor Regensburg nyerte.