Összeakadt a szárnya az EasyJet két gépének Manchesterben – fotó

Péntek reggel összeakadt az EasyJet két gépe a manchesteri repülőtér kifutópályáján, és egy rövid időre le is állt a forgalom, hogy el tudják végezni a szükséges biztonsági ellenőrzést. Mint kiderült, sem a Párizsba, sem a Gibraltárra induló gépben nem esett komolyabb kár, illetve személyi sérülésekről sem érkezett hír – írja a BBC.

„Az egész repülőgép megremegett – hatalmas ütközés volt” – nyilatkozta az egyik gép utasa. Tynisha Chaudhry, aki párjával Gibraltárra szeretett volna utazni, hozzátette, sok tűzoltó és biztonsági személyzet érkezett a helyszínre. Azt is elmondta, hogy a többiek is jól viselték a helyzetet, csak néhány gyermek és a szüleik voltak feszültebbek.

Az EasyJet szóvivője megerősítette a történteket. Hozzátette: a szükséges vizsgálatok után a gépek visszatértek a terminálhoz, hogy az utasok ki tudjanak szállni. A cég italutalványokkal igyekezett kárpótolni őket, illetve pótlójáratot szerveztek.