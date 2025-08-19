Trélerre raknak és átköltöztetnek egy komplett templomot Svédországban – videó

A teherautók óránként fél kilométert tesznek meg a több mint százéves épülettel.

  • MTI MTI
Trélerre raknak és átköltöztetnek egy komplett templomot Svédországban – videó

Vörös fából épült történelmi temploma átköltöztetésére készül az északi sarkkörtől 200 kilométerre északra fekvő svédországi Kiruna bányaváros. A város épületeinek áthelyezésére az Európában egyik legnagyobbnak számító vasbánya bővítése miatt van szükség.

A lappföldi Kirunát a XX. század elején alapította az LKAB svéd bányatársaság igazgatója, Hjalmar Lundbohm. Az évek során mind mélyebbről termelik ki a vasércet – ma már 1365 méterről –, emiatt gyengült a város alatti talaj szilárdsága, helyenként omlásveszély fenyeget. A városközpontot hamarosan elérik a bányaüregből származó repedések, a cég azonban nem tervez felhagyni a működéssel, ezért a templomot, a városházát és több száz, a XX. század elején épült, ma már muzeális értékűnek számító bányászlakást és számos modernebb lakóházat új helyre kell költöztetni.

Az 1912-ben emelt és Svédország egyik legszebb épületének tartott templomot különleges konvojra emelik rá, és két nap alatt – kedden és szerdán – nagyon lassan, óránkénti fél kilométeres sebességgel haladva a nagyjából öt kilométerrel távolabbra lévő új városközpont felé szállítják.

A bonyolult logisztikai műveletet, amelynek költségét félmilliárd svéd koronára (17,7 milliárd forint) becsülik, az LKAB irányítja és finanszírozza.

A 40 méter széles, 672 tonnás, különböző stílusokat ötvöző építmény Gustaf Wickman svéd építész alkotása. A padokat az őslakos számi (lapp) nép motívumai díszítik. A templom külseje neogót stílusú, szerény kialakítású belseje a svéd romantikus stílus elemeit hordozza, az oltárfalat art nouveau stílusban Svédországi Jenő herceg (1865–1947) festette.

Az eddig áthelyezett huszonhárom kulturális emlék közül a templom a legimpozánsabb – közölte az LKAB, amely szerint a költöztetés „egyedülálló esemény a világtörténelemben”. A cég szerint alaposan tanulmányozták az építészeti gyöngyszemet a művelet miatt annak érdekében, hogy a lehető legteljesebben őrizhessék meg a kulturális értékeit.

Az előkészületek és az utak kiszélesítése több mint egy éven át tartott. „Az egész templom egy gerendarendszeren nyugszik, így két sor vontatót használunk” – magyarázta Homblad Johansson projektvezető.

A templom új helye egy domb tetején lesz, Kiruna 2022 szeptemberében felavatott új városközpontja és a temető között. A 18 ezres lélekszámú városban megközelítőleg tízezer embert várnak a látványos művelet megtekintésére.

A költöztetés folyamatát élőben is nyomon lehet követni az alábbi videóban:

Live: Sweden’s historic 600-ton Kiruna Church begins move to new home

Sweden’s iconic Kiruna Church is set to embark on a two-day journey to a new location, slowly traversing an Arctic road to protect its historic wooden structure from ground subsidence caused by the expansion of the world’s largest underground iron ore mine.

