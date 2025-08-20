Olaszországban, óriási Labubu-tortával ünnepelte születésnapját Madonna

„Évek óta az az álmom, hogy megnézzem a sienai Palio lóversenyt, amelyet 1482 óta minden évben a születésnapomon, augusztus 16-án rendeznek meg” – írta egy Instagramon megosztott videó alatt Madonna, aki a 67. születésnapján végül eljutott a toszkánai eseményre. Hozzátette, nincsenek szavak, amelyek leírhatnák az izgalmat, a feszültséget és a pompát, a verseny kezdetét pedig „szent rituálénak” nevezte.

A videón látszik az is, hogy az énekesnő 28 éves párjával, a korábbi focista Akeem Morris-szal látogatott Olaszországba, ahova lányai, Lourdes és Mercy is elkísérték. A születésnap elmaradhatatlan kelléke, a torta is feltűnik a felvételeken, Madonna pedig egy hatalmas, Labubu formájú sütivel ünnepelt, amelyre szerettei ráírták, hogy „Madudu”.