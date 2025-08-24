Kúttisztítás közben rázta meg az áram, újra kellett éleszteni egy férfit Hevesben

Kúttisztítás közben ért áramütés egy férfit Mátraballán, újra kellett éleszteni – számolt be a balesetről az RTL Híradó.

A riport szerint egy helybeli férfi a kertjében álló kutat akarta kitisztíttatni, s a háromfős brigád, amelyet felfogadott, szombat este ment ki hozzá. Az egyik férfi lemászott a kútba, a munkatársai pedig vödröt engedtek utána elektromos csörlővel. A megrendelő szerint ennek lehetett valami baja. „Amikor leért a vödör, a fiatalember, gondolom, megfogta, és abban a pillanatban egy kiabálás, utána csönd. Csak apkodó levegővételeket hallottunk” – magyarázta.

A férfiak hiába szólongatták a kútba lemászott társukat, nem válaszolt. Az egyikük lemászott utána, de nem tudta ráerősíteni a hevedert, amellyel kihúzhatták volna, ezért a másik ereszkedett le. Ő már sikerrel járt, így hárman ki tudták húzni a szerencsétlenül járt munkást. Azonnal mentőt hívtak hozzá, akiknek a kiérkezéséig a diszpécser iránymutatása szerint megkezdték az újraélesztését, de az csak a mentőknek sikerült, defibrillátorral. Miután stabilizálták az állapotát, a férfit kórházba vitték.