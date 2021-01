Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d12ddb90-79ab-42d0-bfb6-06e181b4c224","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Mi a közös Csonka Andrásban, Janza Katában és Stohl Andrásban? Mindhárman főszerepet játszanak a Szegedi Szabadtéri Játékok jövő nyári Broadway sikereiben! És mindhárman szeretik a karácsonyt, ami bár lehet, hogy idén eltér a megszokottaktól, mégis nagyon várják.","shortLead":"Mi a közös Csonka Andrásban, Janza Katában és Stohl Andrásban? Mindhárman főszerepet játszanak a Szegedi Szabadtéri...","id":"20201127_Igy_unneplik_a_karacsonyt_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_sztarjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d12ddb90-79ab-42d0-bfb6-06e181b4c224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbbae00-caa4-43f8-bd88-801e4f722810","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201127_Igy_unneplik_a_karacsonyt_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_sztarjai","timestamp":"2021. január. 07. 12:31","title":"Így ünnepelnek a sztárszínészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt kérte, ameddig nincs elég vakcina, mindenki rendezkedjen be arra az életre, amit a jelenlegi keretek adnak.","shortLead":"A miniszterelnök azt kérte, ameddig nincs elég vakcina, mindenki rendezkedjen be arra az életre, amit a jelenlegi...","id":"20210108_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f95086-fd91-439c-b919-555e986bbf78","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Orban","timestamp":"2021. január. 08. 07:37","title":"Orbán: Februárig meghosszabbítjuk a rendkívüli intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1617a8-7d39-4686-8794-21f2ed2b8d37","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az eddigi 200 millió helyett 400 millió dózis BioNTech-Pfizer koronavírus-vakcinát rendel a huszonhét tagállam, de az opciós lehetőséget is megnövelték 100-ról 200 millióra – közölte péntek reggel az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Az eddigi 200 millió helyett 400 millió dózis BioNTech-Pfizer koronavírus-vakcinát rendel a huszonhét tagállam, de...","id":"20210108_Tovabbi_200_millio_dozis_BioNTechPfizer_vakcinat_rendel_Europa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1617a8-7d39-4686-8794-21f2ed2b8d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fecff84-386e-43be-8ca7-d46de3fe96ff","keywords":null,"link":"/eurologus/20210108_Tovabbi_200_millio_dozis_BioNTechPfizer_vakcinat_rendel_Europa","timestamp":"2021. január. 08. 11:05","title":"További 300 millió dózis BioNTech-Pfizer vakcinát rendel Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rendőr élesztette újra a kislányt, állapotát sikerült stabilizálni.","shortLead":"Egy rendőr élesztette újra a kislányt, állapotát sikerült stabilizálni.","id":"20210107_Kizuhant_gyermek_Ujpest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a496ae9-662e-4021-84d2-75fd5c1b8a61","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Kizuhant_gyermek_Ujpest","timestamp":"2021. január. 07. 10:32","title":"Kizuhant az ablakon egy másfél éves gyermek Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810193d8-1a89-4a4d-a7ab-20f3b3551319","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Capitoliumban történt események miatt több Facebook-dolgozó belső levélben kérte: azonnal tegyék elérhetetlenné a leköszönő elnök, Donald Trump fiókját. A beszélgetést nem sokkal később befagyasztotta cég.","shortLead":"A Capitoliumban történt események miatt több Facebook-dolgozó belső levélben kérte: azonnal tegyék elérhetetlenné...","id":"20210107_facebook_dolgozok_belso_level_donald_trump_tiltas_torles_capitolium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=810193d8-1a89-4a4d-a7ab-20f3b3551319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ac7b02-b305-4457-83df-bce099528dc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_facebook_dolgozok_belso_level_donald_trump_tiltas_torles_capitolium","timestamp":"2021. január. 07. 08:37","title":"Több Facebook-dolgozó belső levelezést indított, hogy töröljék Trump fiókját, erre azonnal elnémították őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pfizer szerint 16 vírusmutációt már megvizsgáltak, az oltás hatékonyságát egyik sem befolyásolta komolyabban. ","shortLead":"Pfizer szerint 16 vírusmutációt már megvizsgáltak, az oltás hatékonyságát egyik sem befolyásolta komolyabban. ","id":"20210108_pfizer_vakcina_vedhet_mutans_koronavirustol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d28613-8d2e-496e-b5f7-f4f3583f0e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_pfizer_vakcina_vedhet_mutans_koronavirustol","timestamp":"2021. január. 08. 15:24","title":"Úgy tűnik, véd a koronavírus-mutációktól is a Pfizer-BioNTech vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"accad894-c1cc-4d34-b382-d0003a603c98","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Aligha véletlen, hogy miközben éppen fanatikus, illetve tudatosan fanatizált Trump-hívők a még hivatalban lévő amerikai elnök leplezetlen hergelése után megrohamozták a törvényhozás épületét, többen egyetlen kifejezést használtak: puccskísérlet. Összeállításunk képei az Egyesült Államok demokráciájának egyik legrosszabb napját örökítették meg. ","shortLead":"Aligha véletlen, hogy miközben éppen fanatikus, illetve tudatosan fanatizált Trump-hívők a még hivatalban lévő amerikai...","id":"20210106_USA_nagyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=accad894-c1cc-4d34-b382-d0003a603c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2dda58f-8b7a-4b83-8ba9-d308f6e91da8","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210106_USA_nagyitas","timestamp":"2021. január. 06. 23:15","title":"Támadás a Capitolium ellen, támadás a demokrácia ellen - Nagyítás fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c35ddb6-dddd-4fd0-9072-372ed434d4ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyarokat a negatív lelet sem menti fel a kötelező 10 napos angliai karantén alól.","shortLead":"A magyarokat a negatív lelet sem menti fel a kötelező 10 napos angliai karantén alól.","id":"20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_koronavirusteszt_anglia_beutazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c35ddb6-dddd-4fd0-9072-372ed434d4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5044bc4c-c244-42bc-aa0d-93af71387c06","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_koronavirusteszt_anglia_beutazas","timestamp":"2021. január. 08. 05:40","title":"Negatív teszthez kötik a beutazást Angliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]