Ebben a félévben Portugália látja el az EU soros elnökségét, akik a németektől vették át a feladatot és majd Szlovéniának adják tovább. A portugálok mozgástere erősen behatárolt - ezt tükrözi programjuk is -, hiszen be kell indítani az európai helyreállítási alapot, az EU történetében eddig példa nélküli gazdasági csomagot.

Ezzel párhuzamosan az új hétéves költségvetés programjaira is oda kell figyelniük, ahol a gazdaság zöldítése vált az elsődleges szemponttá. Közben a koronavírus-járvány kellős közepén vagyunk, lezárásokkal és korlátozásokkal és egy döcögősen induló uniós oltási kampánnyal. Csak reménykedni lehet, hogy semmilyen váratlan esemény nem jön közbe, a válságmenedzselés már így is szokásos állapottá vált. Mindezek fényében Portugália három prioritást határozott meg:

az EU gazdasági fellendítése a környezetvédelem és a digitalizáció erősítésével,

az Európai Unió szociális pillérének megvalósítása,

Európa stratégiai autonómiájának megerősítése, fenntartva a nyitottságot a világ felé.

Pénzügyi kérdések mellett szociális ügyek

Antonio Costa portugál miniszterelnök ezen a héten kedden találkozott Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, a munka szervezése jórészt a kettejük közötti koordináción múlik.

“A német elnökség által elvégzett rendkívüli munka után eljött az ideje a tisztességes, zöld és digitális újjáépítés megvalósításának. Az Európai Tanács és az Európai Parlament már jóváhagyta a szükséges terveket, most a tagállami parlamenteken a sor “

- mondta Costa, utalva arra, hogy a helyreállítási alap felhasználásával kapcsolatban minden tagállamnak el kell készíteni saját nemzeti tervét. Sőt, uniós szerződésmódosításra is szükség van, mert a jelenlegi alapokmány szerint a tagállami befizetések mértéke a nemzeti összjövedelem 1,2 százalékánál nem lehet magasabb. Ezt most 2 százalékra kell emelni.

Charles Michel és Antonio Costa © AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA

A portugál elnökség rendkívül nagy figyelmet szentel a szociális Európa megerősítésének. Ennek jegyében májusban egy informális csúcstalálkozót tartanak majd Portóban, ahová nem csak a tagállami vezetőket, hanem a szociális partnereket is meghívják. Programjuk célja a szegénység és a szociális kirekesztettség visszaszorítása, a nemek közötti egyenlőség biztosítása és a diszkrimináció meggátolása.

A gazdaság zöldítése együtt jár majd a digitalizációval, erre vonatkozóan az Európai Bizottság már több jogszabály-javaslatot is elkészített és a portugál elnökség alatt kezdődik meg ezek tárgyalása. Az új uniós külpolitikai irány, a stratégiai autonómia megvalósításának első lépéseit is láthatjuk majd, ezzel az EU szeretne beszállni a globális versenybe. Az egyre erősebb kínai és orosz törekvések, az elmúlt években megromlott amerikai kapcsolatok miatt Európának nagyobb önállóságra van szüksége, mind a gazdaság, mind a biztonság terén. Nem titok ugyanakkor, hogy az uniós vezetők nagy reményeket fűznek az új amerikai elnökhöz, de valószínűleg már semmi sem lesz olyan, mint régen volt. Mindenesetre Joe Biden beiktatása után röviddel lehet számítani egy EU-USA videokonferenciára, pár hónappal később pedig az új amerika elnök személyesen is Brüsszelbe látogathat.

A harmadik országokkal tartott kapcsolatok terén Antonio Costa kiemelte az EU Afrika-politikáját, ahol a segítségnyújtást a kölcsönös előnyökön alapuló gazdasági együttműködésre szeretnék cserélni. Tavaly decemberben a járvány lehetetlenné tette a betervezett EU-Afrika csúcstalálkozót, ezt szeretnék mihamarabb pótolni.

Antonio Costa © AFP / XOSÉ BOUZAS

Migráció és jogállamiság: folytatódnak a viták

Soha el nem múló téma a migráció, hiszen a 2015-ös nagy menekülthullám óta már tíz elnökség igyekezett egy működőképes migrációs jogszabály-csomagot elfogadtatni. Tervek mindig is voltak, most is vannak, de ezek általában megbuknak a magyar-lengyel ellenálláson. A jelenlegi bizottsági javaslat sem tetszik sem Budapestnek, sem Varsónak, holott a korábbiaknál sokkal nagyobb figyelmet szentel az illegális bevándorlás visszaszorításának és a jogosulatlanul itt tartózkodók visszaküldésének.

Egy brüsszeli újságíróknak tartott háttérbeszélgetésen Nuno Brito, Portugália uniós nagykövete azt mondta, hogy a migráció kérdésében a szolidaritás és a felelősség között kell egyensúlyt találni. Felhívta a figyelmet arra, hogy hiba ennek kapcsán csak az illegális bevándorlásról beszélni, legalább ilyen fontos a legális bevándolási lehetőségek biztosítása. Nem kell politikai éleslátás ahhoz, hogy belássuk, erről elég nehéz lesz meggyőznie Costa miniszterelnöknek Orbán miniszterelnököt.

Ugyancsak az uniós viták része marad a jogállamisági téma. Augusto Santos Silva portugál külügyminiszter csütörtöki virtuális brüsszeli sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a soros elnökség folytatni szeretné a 7-es cikk szerinti eljárást Lengyelország és Magyarország ellen. Meghallgatást is terveznek a két kormány részvételével. A régóta húzódó eljárás során már két meghallgatás volt, az utolsó 2019 decemberében, ugyanis a járvány nem tette lehetővé a személyes találkozókat - ez a téma pedig csak ilyen eseményeken kerülhet napirendre.

Augusto Santos Silva © AFP / GERMAN FEDERAL FOREIGN OFFICE

Ami az uniós pénzügyeket érintő jogállamisági mechanizmust illeti, Santos Silva azt mondta, hogy majd az Európai Bíróság eldönti, jogszerűen alkották-e meg ezt a törvényt. Portugália szerint igen, de a demokráciákban az a szokás, hogy ezek a kérdések a bíróságokon dőlnek el végső soron - tette hozzá. Hozzátette, jogállamisági problémák minden államban vannak, ezekről beszélni kell, éppen ezért folytatódik az Európai Bizottság által tavaly elkészített éves jelentésének értékelése. Alfabetikus sorrendben haladnak a tagállamokról szóló vélemény megvitatása során, ebben a félévben Franciaország, Görögország, Írország, Spanyolország és Németország jogállami helyzetét tárgyalják.

A magyar külügyminiszter mindenesetre vegyes érzelmekkel tekint a jövőbe azt követően, hogy találkozott Jorge Ayres Roza de Oliveira budapesti nagykövettel. Szijjártó Péter Facebook-oldalára azt írta, hogy

"Brüsszel továbbra is ösztönzi a migrációt Európa irányába, holott egy újabb migrációs hullám már nem csak biztonsági és kulturális, hanem komoly járványügyi kockázatokat is hoz magával."

Kijelentette azt is, hogy Magyaország továbbra is elutasít "minden az európai egyesült állomokhoz vezető gondolatot ".

A magyar-portugál kétoldalú együttműködés viszont Szijjártó szerint kiválóan alakul és biztos abban, hogy "ezt nem fogja elrontani labdarúgó válogatottjaink összecsapása a nyári Európa Bajnokságon." Ennek jegyében egyébként a magyar külügyminiszter egy portugál futballmezt kapott ajándékba a nagykövettől.