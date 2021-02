Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden a CBS-nek arról is beszélt, hogy nem szeretné, ha Donald Trump a továbbiakban is hírszerzési tájékoztatókat olvashatna, a koronavírus miatti gazdaságélénkítő csomagból pedig kikerülhet a szövetségi minimálbér-rendelkezés.","shortLead":"Joe Biden a CBS-nek arról is beszélt, hogy nem szeretné, ha Donald Trump a továbbiakban is hírszerzési tájékoztatókat...","id":"20210208_irani_atomalku_joe_biden_ali_hamenei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b22fc51-ca1f-4980-b0f8-d84932e8ff85","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_irani_atomalku_joe_biden_ali_hamenei","timestamp":"2021. február. 08. 05:56","title":"Iráni atomalku: egymástól várja az első lépést Washington és Teherán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51ab253-9e6d-4952-9d59-62a6182b753d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint fél év telt el az eset óta, a rendőrség most fogta el a 27 éves elkövetőt.","shortLead":"Több mint fél év telt el az eset óta, a rendőrség most fogta el a 27 éves elkövetőt.","id":"20210209_debrecen_jarokelo_bantalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c51ab253-9e6d-4952-9d59-62a6182b753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0ceca2-edc4-47e3-87d1-7bb12186f4ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_debrecen_jarokelo_bantalmazas","timestamp":"2021. február. 09. 10:15","title":"Rendőrkézre került a férfi, aki tavaly júliusban agyonvert egy járókelőt Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a04349a-1601-425c-a610-668d969f38db","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A német ipari metálegyüttes a nyolcadik stúdiólemezét a járvány miatti kényszerű turnészünet alatt készítette el.","shortLead":"A német ipari metálegyüttes a nyolcadik stúdiólemezét a járvány miatti kényszerű turnészünet alatt készítette el.","id":"20210208_Jon_az_uj_Rammsteinalbum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a04349a-1601-425c-a610-668d969f38db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec9f07d-83d6-49e4-ae58-97d0da9f0ce9","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Jon_az_uj_Rammsteinalbum","timestamp":"2021. február. 08. 09:10","title":"Jön az új Rammstein-album","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Halgas Tibor autójával ütköző sofőrnek jogosítványa sem volt, mégis taxizásból élt.","shortLead":"A Halgas Tibor autójával ütköző sofőrnek jogosítványa sem volt, mégis taxizásból élt.","id":"20210208_halgas_tibor_halal_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a1c8f9-1dc9-404d-9023-1575d2a46e94","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_halgas_tibor_halal_sofor","timestamp":"2021. február. 08. 18:54","title":"Kokaint fogyasztott a taxis, aki részes volt a Fradi korábbi játékosának halálát okozó balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44a36fc-9b84-4f5f-a4c6-5cfb2adcce3a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes állatfajok akár hetven százalékkal messzebbre is kénytelenek elvándorolni az emberi tevékenységek miatt. ","shortLead":"Egyes állatfajok akár hetven százalékkal messzebbre is kénytelenek elvándorolni az emberi tevékenységek miatt. ","id":"20210209_Rosszabb_hatassal_lehetnek_a_turazok_az_allatok_elohelyeire_mint_a_fakivagas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44a36fc-9b84-4f5f-a4c6-5cfb2adcce3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f4460c-7718-4c94-976d-88295752494b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_Rosszabb_hatassal_lehetnek_a_turazok_az_allatok_elohelyeire_mint_a_fakivagas","timestamp":"2021. február. 09. 09:45","title":"Rosszabb hatással lehetnek a túrázók az állatok élőhelyeire, mint a fakivágás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyerekek mellett a szülőknek és a tanároknak is sok hasznos tanácsot adhat az az oktatóvideó, amely kedden 18 órakor debütál a Facebookon. A téma a kiberbiztonság lesz.","shortLead":"A gyerekek mellett a szülőknek és a tanároknak is sok hasznos tanácsot adhat az az oktatóvideó, amely kedden 18 órakor...","id":"20210208_kiberbiztonsag_biztonsagos_internetezes_facebook_oktatovideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebbf457-886a-4770-a9d8-95c736998d5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_kiberbiztonsag_biztonsagos_internetezes_facebook_oktatovideo","timestamp":"2021. február. 08. 15:03","title":"Üljön a számítógépe elé kedden este, magyar nyelvű oktatóvideót mutat be a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Február 1-től érhető el a bankokban a kedvezményes lakásfelújítási hitel, ami az új otthonfelújítási támogatás önerejének előteremtésében segíthet. Az akár 3 millió forintos támogatás az utólagos folyósítás miatt már a felújítás elején önerőt igényel.","shortLead":"Február 1-től érhető el a bankokban a kedvezményes lakásfelújítási hitel, ami az új otthonfelújítási támogatás...","id":"20210209_Megtakaritassal_a_lakasfelujitasi_hitel_is_kedvezobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae30cb5-b0bf-4550-9b8e-3b148fd45639","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210209_Megtakaritassal_a_lakasfelujitasi_hitel_is_kedvezobb","timestamp":"2021. február. 09. 06:49","title":"Megtakarítással a lakásfelújítási hitel is kedvezőbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ebaee1-9d46-4977-8fde-792389988305","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főváros abban bízik, hogy a Belügyminisztérium átveszi a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft.-t, és tovább foglalkoztatják a dolgozókat.","shortLead":"A főváros abban bízik, hogy a Belügyminisztérium átveszi a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft.-t, és tovább...","id":"20210209_Budapest_kemenyseprok_elbocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3ebaee1-9d46-4977-8fde-792389988305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdac4d2-c193-42da-a53f-ff1edabea248","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Budapest_kemenyseprok_elbocsatas","timestamp":"2021. február. 09. 16:01","title":"Kirúgnak 283 embert a budapesti kéményseprőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]