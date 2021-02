Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39be5aa0-70d9-41a7-8ba6-910b6cbec886","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos figura, újító, jótékony dollárszázmilliárdos, közben pedig keménykezű, szinte diktatórikus vezető, aki nemcsak a gazdaságot, a technológiát, hanem az életmódot és a kultúrát, egyebek közt az olvasási szokásokat is megváltoztatta. A HVG Könyvek által gondozott Minden eladó Jeff Bezos életét kíséri végig, melyet a következő hetekben több epizódban mutatunk be.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos...","id":"20210215_A_mestertervtol_a_legendas_indulasig__Jeff_Bezos_eletutja_2_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39be5aa0-70d9-41a7-8ba6-910b6cbec886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd488aa0-b060-4c37-8e30-6bf42e8bc91e","keywords":null,"link":"/360/20210215_A_mestertervtol_a_legendas_indulasig__Jeff_Bezos_eletutja_2_resz","timestamp":"2021. február. 15. 19:00","title":"A mestertervtől a legendás indulásig – Jeff Bezos életútja, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A piac nagyon mérsékelt növekedését várják, mert az importot egyelőre erősen visszafogja a forint gyengélkedése és az elhúzódó karantén. ","shortLead":"A piac nagyon mérsékelt növekedését várják, mert az importot egyelőre erősen visszafogja a forint gyengélkedése és...","id":"20210216_jarvany_hasznaltauto_kereskedok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48293a7c-32e7-4e88-b252-b85aed7ff107","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_jarvany_hasznaltauto_kereskedok","timestamp":"2021. február. 16. 10:05","title":"A karantén végével sem számítanak megváltásra a használtautó-kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8331305c-8e44-4b58-8a77-072747ecf9f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Óbuda-Békásmegyer önkormányzata igazi találkozóponttá alakítaná a kerület egyik legnagyobb forgalmú csomópontját.\r

","shortLead":"Óbuda-Békásmegyer önkormányzata igazi találkozóponttá alakítaná a kerület egyik legnagyobb forgalmú csomópontját.\r

","id":"20210216_szentlelek_ter_obuda_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8331305c-8e44-4b58-8a77-072747ecf9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1364897f-c5b6-4344-a6c9-a1429ae386a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210216_szentlelek_ter_obuda_felujitas","timestamp":"2021. február. 16. 18:56","title":"Ilyen lehet majd a megújult Szentlélek tér – látványtervek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefae54-16ff-45ad-99bd-4ac7ada24fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint halad, április 1-jén indíthatják be azt a gyártósort, ami a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 2 egyik legfontosabb alkatrészét gyártja majd.","shortLead":"Ha minden a terv szerint halad, április 1-jén indíthatják be azt a gyártósort, ami a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip...","id":"20210217_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_s_connect","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cefae54-16ff-45ad-99bd-4ac7ada24fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129bfbe6-8e5e-4db3-9613-9ef94a37409a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_s_connect","timestamp":"2021. február. 17. 10:33","title":"Megadta az engedélyt a Samsung, indul a zsanérok gyártása a Galaxy Z Fold3-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ec9bc6-4331-465b-a7be-6aba1d576c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szállodák most még csak üzleti célból fogadhatnak vendégeket.","shortLead":"A szállodák most még csak üzleti célból fogadhatnak vendégeket.","id":"20210216_meszaros_lorinc_hunguest_hotel_wellness_hetvege_elfoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79ec9bc6-4331-465b-a7be-6aba1d576c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb785a1-30a7-4244-9939-2054cc7f7c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_meszaros_lorinc_hunguest_hotel_wellness_hetvege_elfoglalas","timestamp":"2021. február. 16. 16:25","title":"Mészáros hoteljében nagyszabású wellness hétvégére készülnek áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már rendőrkézre került olasz bűnözők az Instagramon figyelték ki áldozataik rutinját, hogy aztán távollétükben meglopják őket.","shortLead":"Már rendőrkézre került olasz bűnözők az Instagramon figyelték ki áldozataik rutinját, hogy aztán távollétükben...","id":"20210216_instagram_hiressegek_celebek_betores_betorok_olaszorszag_tolvajok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977b2d82-43cc-4017-bbc5-f2bcc226c7f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_instagram_hiressegek_celebek_betores_betorok_olaszorszag_tolvajok","timestamp":"2021. február. 16. 09:03","title":"Instagramos fotókról lelesték a lakás gyenge pontjait, aztán betörtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy Magyar Nemzet hivatkozik,ha a dolgozó úgy dönt, hogy nem él az oltással, döntésének nem lesz semmilyen negatív következménye a munkaviszonyát illetően. Közben a Koronavírus Sajtóközpont cáfolta a hírt.","shortLead":"Egy Magyar Nemzet hivatkozik,ha a dolgozó úgy dönt, hogy nem él az oltással, döntésének nem lesz semmilyen negatív...","id":"20210217_Oltas_aruhazlanc_raktaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b85aaa-506a-43e2-bada-b2adfe53da5b","keywords":null,"link":"/kkv/20210217_Oltas_aruhazlanc_raktaros","timestamp":"2021. február. 17. 08:40","title":"Soron kívül oltják be az egyik áruházlánc raktárosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EqualOcean elemzőcég legfrissebb információi szerint a összecsukható iPhone érkezésére néhány évet még egész biztosan várni kell majd.","shortLead":"Az EqualOcean elemzőcég legfrissebb információi szerint a összecsukható iPhone érkezésére néhány évet még egész...","id":"20210216_apple_osszecsukhato_iphone_toll_apple_pencil_ceruza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4e8d86-aba9-4a27-a00a-e9bf0493f6cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_apple_osszecsukhato_iphone_toll_apple_pencil_ceruza","timestamp":"2021. február. 16. 08:33","title":"Javában készül az összecsukható iPhone, nemcsak az ujjunkkal irányíthatjuk majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]